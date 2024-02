Eresing

vor 32 Min.

Rotes Leuchten hinter Glas im KultuRathaus Eresing

Plus Frühjahrsausstellung des Kunstvereins vis-à-vis im KultuRathaus in Eresing: Corinne Haberl zeigt Hinterglasbilder.

Von Romi Löbhard

Achtung Suchtgefahr! Wer sich auf eines der derzeit im KultuRathaus Eresing ausgestellten Bilder genauer einlässt, könnte sich schnell in dem Meer aus Farben, Formen und Figuren verlieren. Zu sehen ist die mittlerweile achte Ausstellung des Eresinger Kunstvereins vis-à-vis, gezeigt wird Hinterglasmalerei von Corinne Haberl.

Die 1961 in München geborene, in Frankreich aufgewachsene und mittlerweile in Landsberg lebende Künstlerin hat sich als 13-Jährige bereits der Hinterglasmalerei verschrieben. Fasziniert haben sie damals schon die kräftigen Farben, die durch das sie bedeckende Glas eine besondere Leuchtkraft entfalten.

