Proteste und Hupkonzert: Bauern protestieren gegen Habeck-Besuch

Der Besuch des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) wurde auch im Kreis Landsberg mit Hupkonzerten begleitet. Er wollte dort den Windpark besuchen.

Proteste auch im Landkreis Landsberg: Bei seinem Besuch im Fuchstal behinderten Bauern Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) bei der Abfahrt. Er wollte den dortigen Bürgerwindpark besuchen. Die Gemeinde ist ein Vorzeigeprojekt für eine sanfte Energiewende. Gestern war Habeck auf seiner Länder-Tour in Nürnberg zu Gast. Dort wurde er mit Protesten und einem Pfeifkonzert empfangen. Im Fuchstal verzögerte sich der Ablauf ebenfalls, da zahlreiche Landwirte den Besuch mit ihren Traktoren und Hupkonzerten begleiteten.

Erwin Karg (rechts), Bürgermeister der Gemeinde Fuchstal, erklärt Robert Habeck und Ludwig Hartmann die Situation vor Ort. Foto: Peter Kneffel, dpa

Traktor-Blockaden gab es zuletzt häufig - etwa bei einem Grünen-Treffen in Biberach. Das muss aufhören, findet die Gewerkschaft der Polizei und will die Landmaschinen bei Demos verbieten, so ein Bericht der Tagesschau. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordere ein Verbot von Traktoren bei Demonstrationen. Das sagte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke der Rheinischen Post. "Die Versammlungsbehörden und die Polizei müssen umgehend reagieren und Traktoren bei Versammlungen untersagen." Und weiter: "Wir haben auf die Gefährlichkeit von Traktoren und Zugmaschinen hingewiesen und an die Vernunft bei angemeldetem Protest appelliert", sagte Kopelke. Dass jetzt französische Verhältnisse nach Deutschland schwappten, sei aber nicht zu dulden, so die Tagesschau weiter.

Lesen Sie dazu auch