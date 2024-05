Radfahrer ziehen sich bei Stürzen Platzwunden zu

Im Landkreis Landsberg werden zwei Radfahrer bei Unfällen verletzt. Bei einem Unfall spätnachts ist auch einiger Alkohol im Spiel.

Neben einem Teilnehmer der CSU-Radtour von Landsberg nach Stegen sind am Wochenende noch zwei weitere Radfahrer im Landkreis Landsberg verunglückt. Am Samstag gegen 9 Uhr übersah ein 16-jähriger Radfahrer in Stoffen das Auto einer 25-jährigen Frau aus Weil, als er aus einer Hofeinfahrt in die Kapellenstraße einfahren wollte, berichtet die Polizei. Der Frau gelang es nicht mehr, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Jugendliche prallte gegen die Front des Pkw und erlitt eine Kopfplatzwunde, als er stürzte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

In Kaufering prallt ein Radfahrer gegen zwei geparkte Autos

Eine größere Menge Alkohol war bei einem Radfahrunfall am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße in Kaufering im Spiel. Ein 37-jähriger Radfahrer aus Penzing fuhr in Schlangenlinien und prallte dabei gegen zwei geparkte Autos, wurde der Polizei mitgeteilt. Vor Ort wurden bei dem Radfahrer über zwei Promille Alkohol festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Er war kurz zuvor gestürzt und hatte sich dabei eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Nachdem der Mann zur ärztlichen Behandlung in das Klinikum Landsberg gebracht worden war, wurde auch eine Blutentnahme vorgenommen. An den beiden geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von jeweils rund 500 Euro. (AZ)

