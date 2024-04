Tödlicher Bruderstreit: Notruf der verzweifelten Mutter vor Gericht abgespielt

Plus Im Prozess gegen einen 35-Jährigen, der seinen älteren Bruder in Kaufering im Streit tödlich verletzt haben soll, geht es unter anderem um das Verhältnis der beiden, Vorstrafen und Alkoholkonsum.

Ganz ruhig habe die Mutter nach dem tödlichen Streit zwischen ihren Söhnen im Juni 2023 dagesessen, das Kleid und die Socken voller Blutspritzer, erinnerte sich ein Polizeibeamter der Kripo Fürstenfeldbruck im Kauferinger Bruderstreit-Prozess vor dem Landgericht Augsburg an den Zeitpunkt seines Eintreffens. Am dritten Prozesstag wurde im Gerichtssaal der verzweifelte Notruf der Mutter abgespielt, aus Chatverläufen und Briefen der Brüder aneinander zitiert und es ging um die Probleme des jüngeren Sohns und Täters. Er ist wegen Totschlags angeklagt.

Der Gewalttat ging eine verbale Auseinandersetzung voraus. Anlass war offenbar der Alkoholkonsum des 35-jährigen Bruders. Der Ältere (42) habe ihn an sein Versprechen erinnert, keinen Alkohol mehr zu trinken. Daraufhin sei der Jüngere solchermaßen in Wut geraten, dass er ein Messer mit einer 25 Zentimeter langen Klinge aus der Küche geholt und im Wohnzimmer auf seinen Bruder mehrfach eingestochen habe. „Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Opfer schon bewusstlos. Nach einer Stunde, um 21.43 Uhr, wurden die intensiven Bemühungen dann eingestellt“, sagte eine Polizistin der Kripo aus. Der Angeklagte ließ sich ohne Widerstand festnehmen.