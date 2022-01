Corona-Spaziergang in Landsberg: Klares Zeichen aus München

Plus Eine nicht angemeldete Versammlung gegenüber einer angemeldeten Demonstration zu bevorzugen, ist ein seltsamer Vorgang, findet LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Es ist gut, dass sich der Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) so deutlich und schnell geäußert hat und klarstellt, welche Regeln es in unserer Demokratie gibt. Traurig ist nur, dass man es vor Ort in Landsberg nicht schnell genug und effektiv erkannt hat. Wer in der Altstadt lebt, sieht seit Langem die ständig steigende Zahl der „Landsberger Spaziergänger“, die längst schon nicht mehr alle aus der Stadt kommen, sondern anreisen, weil sie hier noch als spontane Spaziergänger gelten und nicht als das, was sie inzwischen sind. Eine nicht genehmigte Demonstration, deren Organisatoren im Verborgenen agieren. Sie zu bevorzugen (und sie von einer angemeldeten Demo abzugrenzen), ist ein seltsamer Vorgang, der für viele Landsberger nicht erklärbar ist.

