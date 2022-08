Junger Autofahrer rast über gesperrte Startbahn in Penzing

Im Landkreis Landsberg ereignen sich zwei spektakuläre Verkehrsunfälle. Einer davon auf der Startbahn des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing.

Zwei spektakuläre Unfälle meldet die Landsberger Polizei: Am frühen Dienstagmorgen kam ein Autofahrer bei Epfach von der Straße ab und landete in den daneben liegenden Gleisen, Sonntagnacht verunfallte ein junger Autofahrer auf der Start- und Landebahn des früheren Fliegerhorsts in Penzing.

Wie die Polizei meldet, fuhr ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg gegen 22.20 Uhr die Start- und Landebahn im ehemaligen Fliegerhorst Penzing. Aufgrund erhöhter Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab, durchbrach mit seinem Pkw den Zaun des Fliegerhorsts und überschlug sich. Der Wagen kam neben der Kauferinger Straße zum Stehen. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug sowie an den Zaunelementen entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 25.500 Euro. Die Ermittlungen bezüglich des Befahrens der Start- und Landebahn dauern noch an.

Ohne passenden Führerschein am Steuer

Sachschaden an Fahrzeug und Gleiskörper in Höhe von etwa 17.000 Euro entstand bei dem Unfall bei Epfach. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau die Bahnbegleitstrecke, als sein Wagen, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Straße abkam und im Gleisbett stehen blieb. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass dem 20-Jährigen die erforderliche Fahrerlaubnis fehlte. Der muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

