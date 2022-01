Impfpflicht für Pflegeberufe bereitet Landsbergs Landrat Sorgen

Thomas Eichinger (CSU) sieht wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Probleme auf den Kreis Landsberg zukommen. Wie eine Umsetzung aussehen könnte.

Ab dem 16. März gilt in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen das Coronavirus. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) sieht deswegen Probleme auf den Landkreis Landsberg zukommen. Warum auch die momentan viel diskutierte allgemeine Impfpflicht für ihn in der momentanen Situation „fraglich“ ist.

Der Landkreis Landsberg weise momentan zwar eine „eskalierende Inzidenz“ auf (Wert am Freitag: 1479,9), die in Richtung 2000 gehe, sagte Eichinger in einem Pressegespräch. Allerdings bleibe die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den kliniken relativ niedrig. Für Thomas Eichinger bestehe die vorsichtige Hoffnung, dass „wir die Pandemie im Frühjahr vielleicht hinter uns haben.“ Die vergangenen beiden Jahre hätten jedoch auch gezeigt, dass Vorhersagen in der Corona-Krise eher schwierig zu treffen sind.

Eichinger: Eine allgemeine Impfpflicht ist "fraglich" geworden

Etwas Sorgen bereitet Eichinger die ab Mitte März geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht im medizinischen und pflegerischen Bereich, mit deren Umsetzung sich das Landratsamt momentan auseinandersetze. Unter den Beschäftigten in jenen Einrichtungen gebe es einen gewissen Prozentsatz, der aktuell noch nicht geimpft sei. Der Landrat hoffe, dass sich einige doch noch umentscheiden werden, wenn bald ein sogenannter Totimpfstoff auf den Markt komme. „Wir müssen die Betreuung der Menschen und die Pflegesituation im Landkreis sicherstellen“, machte Eichinger deutlich. Mögliche Kündigungen bezeichnete er daher als „Ultima Ratio“ – zunächst würden eher Bußgelder verhängt. Es bestehe durchaus die Gefahr, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern oder Pflegeheimen „eine andere Beschäftigung“ suchten.

Landrat Thomas Eichinger (CSU). Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Generell wäre Thomas Eichinger eine allgemeine Impfpflicht lieber gewesen. Eine solche Regelung sei durch die Tatsache, dass die inzwischen vorherrschende Virusvariante Omikron mildere Verläufe hervorrufe, inzwischen aber „fraglich“ geworden. „Es ist eine schwierige Lage, in der die große Politik am Zug ist.“ Er selbst wünsche sich weiterhin eine möglichst hohe Impfquote in der Bevölkerung, auch im Hinblick auf neue Varianten: „Wir wissen nicht, welche Blüten das Virus noch treibt“, so Landrat Eichinger.

Impfpflicht: SPD-Bundestagsabgeordnete Wegge bezieht klar Stellung

Carmen Wegge ( SPD), die den Wahlkreis Starnberg – Landsberg im Bundestag vertritt, äußerte sich unlängst ebenfalls zur Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht. „Die angemessene Ausgestaltung ist die größte Herausforderung, vor der wir bei der Impfpflicht stehen. Sie muss zeitlich begrenzt aber auch durchsetzbar sein“, forderte sie in einer Orientierungsdebatte im Bundestag. Für die Juristin stehe „außer Zweifel, dass eine Allgemeine Impfpflicht verfassungskonform ausgestaltet werden kann.“ Eine allgemeine Impfpflicht ab dem 18. Lebensjahr werde gebraucht, damit aus der Pandemie eine Endemie werde. „Wir tragen Verantwortung für das Leben der Menschen in diesem Land“, mahnte Wegge am Redepult des Bundestages. Die Impfquote müsse erhöht werden und die Impfpflicht sei hierfür ein geeignetes Mittel.

Eine Impfpflicht mit Altersbeschränkung lehnt Carmen Wegge dagegen ab. „Auch junge Leute haben schwere Verläufe, haben meist mehr soziale Kontakte und tragen erheblich zum Pandemiegeschehen bei. Eine mögliche Grenze von 50 Jahren erscheint mir willkürlich gewählt“, so die SPD-Politikerin.