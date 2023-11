Landkreis Landsberg

vor 49 Min.

Neues Landratsamt: SPD im Kreistag hat Sorgen wegen der Kosten

Plus Die Fraktion befürchtet, dass mehr als 100 Millionen Euro für das Projekt fällig werden könnten. Deshalb werden konkrete Forderungen zum weiteren Vorgehen formuliert.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Viele Bauprojekte werden momentan (deutlich) teurer als geplant und das könnte auch für den Neubau des Landsberger Landratsamts gelten. Der SPD-Fraktion im Kreistag bereitet das Sorgen: "Wir müssen zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass das Projekt in seiner geplanten Form eine Grenze von 100 Millionen Euro überschreiten wird", heißt es in einem Antrag an Landrat Thomas Eichinger ( CSU). In dem Schreiben enthalten sind drei konkrete Forderungen.

Der Kreistag hat auch mit der Zustimmung der SPD beschlossen, den Neubau des Landratsamts durch einen Realisierungswettbewerb voranzubringen. "Die Notwendigkeit einer Zusammenlegung der vielen verteilten Außenstellen wurde durch Sie schlüssig dargelegt", schreibt die Fraktion an Landrat Eichinger gewandt, "ebenso wie das sich hieraus ergebende Einsparungspotenzial in Folge entfallender Anmietungskosten."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen