Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

So soll das Landsberger Klinikum fit für die Zukunft werden

Im Süden des Landsberger Klinikums wird in den kommenden Jahren ein großer Anbau entstehen.

Plus Im Rahmen der Klinik-Erweiterung entstehen unter anderem eine neue Notaufnahme und ein Pflegeheim. Der Kreis Landsberg reagiert auch auf die Erfahrungen in der Pandemie.

Von Dominik Stenzel

Für den Landkreis ist es ein absolutes Großprojekt: Das Klinikum in Landsberg soll in den kommenden Jahren massiv erweitert werden. Entstehen sollen unter anderem ein neuer Funktionsbau, ein Fachärztezentrum, ein Pflegeheim und Wohnungen. Nun äußerten sich Landrat Thomas Eichinger ( CSU) und Klinik-Vorstand Marco Woedl detailliert zu Vorhaben und Zeitplan. Bei den Planungen spielen auch in der Corona-Pandemie gemachte Erfahrungen eine wichtige Rolle.

