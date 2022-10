SPD stellt ihre Kandidaten für Landtag und Bezirkstag auf

Landkreis Landsberg: Amir Sahuric und Tina Jäger wollen für die SPD in den Landtag und Bezirkstag. Was sie erreichen möchten.

Gut besucht war der Nebenraum im Landgasthof Hief in Hausen mit SPD-Delegierten aus dem Stimmkreis Landsberg-Fürstenfeldbruck-West. Gewählt wurden Amir Sahuric als Kandidat für den Bayerischen Landtag und Tina Jäger für den Bezirkstag Oberbayern.

„Wir brauchen soziale Politik auch in Bayern“, war der Tenor der Ansprachen während der Veranstaltung. Der Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi kritisierte die offizielle Haltung der Bayerischen Landesregierung, die alles auf den Bund schiebe. "Ein Umdenken in Bayern ist überfällig. Mit Florian von Brunn, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, können wir die jetzige Regierung in die Opposition schicken.“ Markus Wasserle, der Kreisverbandsvorsitzende der SPD Landsberg, wurde zum Versammlungsleiter gewählt. Ihm lag die Kandidatur von Amir Sahuric für den Bayertischen Landtag vor.

Die Klimapolitik sozial verträglich gestalten

Amir Sahuric (30) ist in Landsberg geboren. Er ist momentan als Jurist am Oberlandesgericht in München eingesetzt. “Ich hatte schon als Jugendlicher starkes politisches Interesse, das ich jetzt in aktiver Parteiarbeit zum Wohle der Gesellschaft einsetzen möchte." Vor vier Jahren sei er in die SPD eingetreten. "Den Eintritt wollte ich ausschließlich an der sozialen Orientierung einer Partei ausrichten. Sehr schnell kam ich zu der Überzeugung, dass ein Sozialstaat nicht ohne SPD funktioniert." Klimaneutralität hätten heute alle Parteien auf der Agenda. "Mir ist wichtig, dass Klimapolitik auch sozial verträglich gestaltet wird." Für bezahlbaren Wohnraum sind laut Sahuric Bau- und Wohnungsgenossenschaften, auch auf dem Land, zu gründen. Die Gesundheits- und Notversorgung müsse sichergestellt sein, öffentliche Verkehrsmittel seien auszubauen. Sahuric wurde mit einer Stimmenthaltung zum Landtagskandidaten gewählt.

Als Kandidatin für den Bezirkstag wurde Tina Jäger (27) vorgeschlagen. Sie ist gebürtige Fürstenfeldbruckerin und engagierte sich schon zur Schulzeit in Vereinen und Einrichtungen. Schon damals wollte sie etwas verändern. Als langjährige Juso-Vorsitzende ist ihr auch politisches Engagement nicht neu. 2020 wurde sie in den Stadtrat von Fürstenfeldbruck gewählt. Die SPD-Leitthemen wie Wohnungsnot, Bildung, Digitalisierung und Bürgerbeteiligung sind auch ihre Themen. Ihr Motto: „Kämpfen für das was man will." Kämpfen möchte sie für eine aktive Kulturpolitik, vor allem auch für die Jugend, aber auch für ein gerechtes Gesundheitswesen und Verbesserungen in der Pflege sowohl für Pflegebedürftige, als auch für das Pflegepersonal“. Tina Jäger wurde einstimmig gewählt. (AZ)

