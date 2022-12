Streit im Klinik-Verwaltungsrat: Rechtsaufsicht gibt Landrat recht

Landrat Thomas Eichinger (CSU) soll Verwaltungsräten des Klinikums Landsberg gedroht haben, die Rechtsaufsicht kommt zu einem anderen Schluss.

Ende Oktober ging bei der Regierung von Oberbayern eine Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Thomas Eichinger ( CSU) ein, der eidesstattliche Versicherungen von Verwaltungsräten des Klinikums Landsberg beigefügt waren. Nun wurde der Sachverhalt geprüft. Die Rechtsaufsicht sieht kein Fehlverhalten des Landrats gegeben.

Warum wurde die Beschwerde bei der für das Landratsamt und das Klinikum zuständigen Rechtsaufsicht eingereicht? Anfang August wurde im Verwaltungsrat des Klinikums die Vertrauensfrage gestellt. Am Ende bestätigte eine knappe Mehrheit Klinikchef Marco Woedl in seinem Amt. Wie berichtet, werfen Mitglieder des Verwaltungsrats des Klinikums Landrat Thomas Eichinger vor, ihnen damit gedroht zu haben, Ärzte und Mitarbeiter des Klinikums zu entlassen, wenn die Abstimmung über die Zukunft von Klinikchef Marco Woedl negativ endet. Der Landrat bestreitet dagegen, damit gedroht zu haben. Die anonymen Vorwürfe gegen sich bezeichnete Eichinger zuvor in einem wöchentlichen Beitrag auf Facebook als "Verleumdung".

Regierung von Oberbayern spricht sich für Eichinger aus

Am Mittwoch, 14. Dezember, erhielt die Grünen-Fraktion im Kreistag ein Antwortschreiben der Regierung von Oberbayern, wie die Kreisrätin Monika Groner in einem Pressegespräch am Donnerstagvormittag erwähnt. Darin wird der Ausgang der Prüfung beschrieben. Die Kurzfassung: Landrat Thomas Eichinger habe keine Vorschriften verletzt. Grundlage für die Prüfung seien eine Stellungnahme des Landrats zum Vorfall und die Mitschrift aus der Sitzung gewesen.

Es sei zulässig, wenn nicht gar geboten auf die Verschwiegenheit hinzuweisen, heißt es unter anderem in der Begründung der Regierung von Oberbayern. Außerdem dürfe Eichinger als Vorstand des Klinik-Verwaltungsrates auf arbeitsrechtliche Konsequenzen hinweisen, die bei erneuten Verstößen zu Kündigungen führen könnten.

"Die rechtlichen Grundlagen wurden nie bezweifelt. Aber mit der Drohung befasst sich das Schreiben gar nicht", kritisiert Grünen-Kreisrätin Renate Standfest, die nun intern das weitere Vorgehen besprechen möchte.

