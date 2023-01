Veranstaltungen 2023: Das ist im Landkreis Landsberg los

Plus Konzerte, Messen, Mittelalterfeste – 2023 finden in der Region Landsberg etliche Großveranstaltungen statt. Eine Auswahl finden Sie hier.

Nach einer durchwachsenen Zeit für Veranstalter und Eventbesucher scheint sich die Branche wieder zu fangen. Auch im Landkreis Landsberg sind für 2023 einige Großveranstaltungen angekündigt. Besonders im Sommer häufen sich die Termine. Neben dem Kaltenberger Ritterturnier sind das Puls Open Air und das Ruethenfest geplant. Freuen können sich die Landsberger außerdem auf einen bunten Lumpigen Donnerstag und die lange Kunstnacht im Herbst.