Wieder Kupferrohre gestohlen: Gibt es zwischen den Taten einen Zusammenhang?

In der katholischen Dorfkirche St. Nikolaus wurden in den vergangenen Tagen zwei Fallrohre aus Kupfer abmontiert und gestohlen.

Plus Auch in Lengenfeld werden Fallrohre aus Kupfer abmontiert. Warum es die Diebe insbesondere auf Kirchen abgesehen haben.

Von Dominik Stenzel

Immer wieder war in den Polizeiberichten der vergangenen Tage von im Landkreis abmontierten und entwendeten Kupfer-Fallrohren die Rede. Wie nun bekannt wurde, ist es auch an der katholischen Dorfkirche St. Nikolaus in Lengenfeld jüngst zu einem solchen Diebstahl gekommen. Wird zwischen den einzelnen Fällen ein Zusammenhang vermutet? Und warum nehmen die Täter insbesondere Gotteshäuser ins Visier? Unsere Redaktion hat bei den Polizeidienststellen in Landsberg und Dießen nachgefragt.

Zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag wurden an der Kirche in Lengenfeld zwei Fallrohre sowie ein Kessel aus Kupfer abgebaut und entwendet, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Dadurch entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Laut dem Polizeibericht wird ein Zusammenhang mit einem Kupferdiebstahl an der Kirche in Denklingen Anfang des Monats geprüft. Dort waren fünf Regenfallrohre mit einer Gesamtlänge von 15 Metern abmontiert worden. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

