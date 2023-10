Landsberg

vor 20 Min.

Das Ergebnis der AfD bereitet auch im Landkreis Landsberg Sorge

Plus Die Reaktionen zum Ausgang der Landtagswahl in Bayern fallen in Landsberg ähnlich aus. Anlass für eine Wahlparty gibt es im Landratsamt nicht.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Als die erste Prognose für die Landtagswahl in Bayern auf der großen Leinwand im Sitzungssaal des Landratsamts zu sehen war, fielen die Reaktionen darauf sehr verhalten aus. Mehr oder weniger hatten die rund 50 Anwesenden das Ergebnis so erwartet. Von Wahlparty konnte daher auch keine Rede sein. Im Gegenteil, das Erstarken der AfD bereitet den Politikern und Politikerinnen aus dem Landkreis Landsberg zunehmend Sorge.

Landtagswahl im Landkreis Landsberg: Ergebnis der AfD beschäftigt die Politik

Landrat Thomas Eichinger ( CSU) hatte zu der Wahlparty in Foyer und Sitzungssaal eingeladen. Es gab Getränke und Häppchen. Schnell kristallisierte sich ein Thema heraus, das alle beschäftigte. Das Ergebnis der AfD. Ansonsten habe sich ja wenig verändert, sagte Thomas Eichinger. Vor allem die Flüchtlingspolitik habe die Menschen bewegt und das Wahlverhalten beeinflusst. „Das ist ein Denkzettel für die Bundespolitik“, so der Landrat, der selbst mit den Auswirkungen zu kämpfen hat. Aktuell würden den Landkreisen wieder deutlich mehr Flüchtende zugewiesen als zuletzt. Immer drängender stelle sich die Frage, wo sie künftig untergebracht werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen