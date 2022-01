Landsberg

10:27 Uhr

Demo in Landsberg: Bündnis ruft zu Solidarität in der Pandemie auf

Großer Demo-Abend in Landsberg. Auf dem Hauptplatz wurde zu Solidarität in der Pandemie aufgerufen, während Spaziergänger die Maßnahmen kritisierten.

Plus Mehr als 1000 Menschen in Landsberg: Was die Demo-Teilnehmer sagen und wie die Spaziergänger versuchen, auf den Hauptplatz zu gelangen. Das Verwaltungsgericht nennt neue Details.

Von Dominic Wimmer und Dominik Stenzel

Erneut gehen in Landsberg Hunderte Menschen an einem Montag auf die Straße: die Spaziergänger mit ihrer unangemeldeten Versammlung und eine angemeldete Demonstration auf dem Hauptplatz. Die Botschaft der einen Veranstaltung ist deutlich, bei der anderen gibt es den Ruf nach "Freiheit". Der große Rückblick auf einen Demo-Abend inmitten der Corona-Pandemie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen