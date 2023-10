Landsberg

Unfall auf A96 verursachte Mega-Stau – wie lässt sich das künftig vermeiden?

Nach dem Unfall auf der A96 gab es in Landsberg bis in die Abendstunden Staus und zähfließenden Verkehr.

Plus Nach einem Unfall ist die A96 sieben Stunden gesperrt. In Landsberg bricht ein Verkehrschaos aus. Wie Polizei und Stadtverwaltung die Situation beurteilen.

Am Wochenende wird die Neue Bergstraße in Landsberg wegen Sanierungsarbeiten komplett gesperrt. Das ist normalerweise kein Grund zur Beunruhigung. Doch nach dem Mega-Stau am Donnerstag vor einer Woche, bei dem die Neue Bergstraße nach der Sperrung der A96 für sieben Stunden als einzige West-Ost-Verbindung diente, stellt sich die Frage, was passiert, wenn sich in der Zeit der Sperrung ein Unfall auf der Autobahn ereignet. Unsere Redaktion hat mit Polizei und Stadtverwaltung gesprochen, welche Lehren sie aus dem Verkehrschaos ziehen.

Am Donnerstag vor einer Woche war ein 30 Jahre alter Motorradfahrer aus Landsberg auf der A96 gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Damit ein unfallanalytisches Gutachten erstellt werden konnte, wurde die Autobahn in Fahrtrichtung München, unmittelbar nach der Anschlussstelle Landsberg-Nord komplett gesperrt. Die insgesamt gut siebenstündige Sperrung sorgte für ein Verkehrschaos, das die Stadt so wohl noch nie erlebt hat.

