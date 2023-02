Landsberg/Kaufering

06:00 Uhr

Maskenatteste: Arzt aus Kaufering steht in Landsberg vor Gericht

Ein Arzt aus Kaufering muss sich in der kommenden Woche wegen des Ausstellens falscher Masken-Befreiungsatteste vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten.

Plus Ein Arzt aus Kaufering soll in der Corona-Pandemie falsche Masken-Befreiungsatteste ausgestellt haben. In der kommenden Woche startet der Prozess gegen ihn.

Einem Arzt aus Kaufering wird vorgeworfen, in der Corona-Pandemie massenhaft falsche Masken-Befreiungsatteste ausgestellt zu haben. Ab der kommenden Woche wird er sich deswegen vor dem Landsberger Amtsgericht verantworten müssen. Was ihm konkret vorgeworfen wird.

