Corona-Spaziergänge: Regierung befasst sich mit Landratsamt Landsberg

Das Landratsamt sagt eine Demo des Bündnisses "Landsberg bleibt bunt" zunächst ab, die sich gegen die "Montags-Spaziergänge" richtet. Jetzt wollen die Grünen im Landtag Antworten von der Staatsregierung.

Jetzt wird sich auch die Bayerische Staatsregierung mit der Absage einer Demonstration des Bündnisses „ Landsberg bleibt bunt" durch das Landratsamt beschäftigen. Die Abgeordneten Ludwig Hartmann und Gabriele Triebel (beide Grüne) aus Landsberg und Kaufering wollen in einer schriftlichen Anfrage wissen, wie die Staatsregierung zum Verhalten des Landratsamts steht.

Unter anderem nach Berichten unserer Redaktion hatte das Landratsamt am Freitag, 7. Januar, eine Demonstration des Bündnisses „Landsberg bleibt bunt“ für Montag, 10. Januar, aufgrund des gleichzeitig stattfindenden "Montags-Spaziergang" in der Landsberger Innenstadt abgelehnt. Ein erneuter Antrag von Seiten des Bündnisses führte aber schließlich doch zu einer Genehmigung der Demonstration durch das Landratsamt.

Landsberger Bündnis ändert sein Konzept

Bei in diesem Verfahren üblichen gemeinsamen Kooperationsgespräch am Freitag, zusammen mit der Polizei und dem Landratsamt, konnte der Initiative „Landsberg bleibt bunt“ das vorgelegte Konzept der Versammlung aus Gründen der Sicherheit nicht bewilligt werden, hatte das Landratsamt mitgeteilt. Die Initiative hatte daraufhin die Anzeige zurückgezogen. Zu einer am Samstag neu eingereichten Anzeige einer Gegendemonstration mit einem geänderten Konzept von „Landsberg bleibt bunt“, fand am Sonntag ein erneutes Kooperationsgespräch mit allen Beteiligten im Landratsamt statt. Dabei konnte eine Einigung über das Konzept und den Ablauf der Gegendemonstration erzielt werden.

Vor diesem Hintergrund fragen Gabriele Triebel und Ludwig Hartmann die Staatsregierung:

Wie bewertet Innenminister Joachim Herrmann ( CSU ) die Haltung des Landsberger Landrats, eine ordentlich angezeigten Demonstration wegen eines sogenannten „spontanen“, wöchentlich stattfindenden Montagsspaziergang zunächst keine Zulassung zu erteilen?

