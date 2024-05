Landsberg

vor 33 Min.

Nach dem Unfall auf der A96: Wie kam der Diesel in den Lech?

Nach einem Unfall auf der A96 musste ausgelaufener Diesel im Lech gebunden werden. Das Foto zeigt das Kauferinger Einsatzboot bei der Kontrollfahrt in der Staustufe 18. Im Vordergrund die Ölsperre.

Plus Bei Landsberg krachen ein Lastwagen und ein Auto zusammen. Wenige Stunden später wird ein Ölfilm auf dem Lech entdeckt.

Von Thomas Wunder

Der schwere Unfall am Freitagnachmittag auf der A96 bei Landsberg hatte weitreichende Folgen. Beim Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto wurden nicht nur drei Personen mitunter schwer verletzt, es lief auch Dieselkraftstoff aus. Knapp zwei Stunden später wurde ein Ölfilm auf dem Lech bei Kaufering entdeckt. Die Feuerwehr war bis zum Samstagabend damit beschäftigt, die Verunreinigung zu beseitigen. Unsere Redaktion ist unter anderem der Frage nachgegangen, wie der Kraftstoff von der Anschlussstelle Landsberg Nord in den mehrere Hundert Meter entfernten Lech gelangen konnte.

Bei dem Unfall, der sich am Freitag gegen 14.20 Uhr ereignete, hatte ein betrunkener, 54 Jahre alter Lastwagenfahrer, der mit einem Sattelzug in Fahrtrichtung Lindau unterwegs war, den Wagen eines 68-Jährigen aus dem Landkreis Ravensburg übersehen. Der Autofahrer und sein Beifahrer wurden leicht bis mittelschwer, der Unfallverursacher schwer verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen belief sich laut Polizei auf etwa 80.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen