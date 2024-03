Penzing

"Tatort" aus München: Batic und Leitmayr drehen am Penzinger Fliegerhorst

EIne Münchner Tatort-Folge wird auf einem Truppenübungsplatz in der Oberpfalz und auf dem Penzinger Fliegerhorst gedreht. Von links: Udo Wachtveitl und Miroslav Nemecals als Kriminalhauptkommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic sowie Schauspielkollegin Yodit Tarikwa und Regisseur Lancelot von Naso.

Plus Die Münchner Tatort-Kommissare ermitteln auf einem Truppenübungsplatz der US-Armee. Der ehemalige Fliegerhorst in Penzing dient dafür als Kulisse.

Wer in den vergangenen Tagen am ehemaligen Penzinger Fliegerhorst vorbeigefahren ist, hat es vielleicht bemerkt: Auf dem Gelände finden Dreharbeiten für den Münchner "Tatort" statt. Die beliebten Kriminalhauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr drehen gerade eine neue Folge in Penzing.

Das bestätigt eine Sprecherin des Bayerischen Rundfunks auf Nachfrage unserer Redaktion: "Aktuell drehen wir den 96. Münchner Tatort mit Batic und Leitmayr mit dem Arbeitstitel Charlie. Zum Auftakt war das Drehteam in Hohenfels in der Oberpfalz, aktuell wird in den Penzing Studios und Umgebung gedreht – bis es dann abschließend weitergeht nach Bad Tölz."

