Pürgen

06:07 Uhr

Feuerwehren in Pürgen: Wo sind die bestellten Atemschutzgeräte?

Plus Die Feuerwehren in Pürgen beteiligen sich an einer Sammelbestellung der Kreisbrandinspektion Landsberg für neue Atemschutzgeräte. Doch die wird nicht tätig.

Von Dagmar Kübler und Thomas Wunder

Die Feuerwehren in Stoffen, Ummendorf, Lengenfeld und Pürgen benötigen insgesamt 17 neue Atemschutzgeräte. Sie sollten eigentlich über eine Sammelbestellung der Kreisbrandinspektion beschafft werden und demnächst eintreffen. Statt sich über die neue Ausrüstung zu freuen, muss die Gemeinde nun selbst eine Ausschreibung auf den Weg bringen und hat drei Monate verloren. Was schiefgelaufen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen