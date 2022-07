Fußball: Viele drücken Sydney Lohmann aus Pürgen beim EM-Finale die Daumen

Plus Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen steht Sydney Lohmann aus Pürgen mit der deutschen Nationalmannschaft im Finale gegen England. Im Sportheim Lengenfeld findet ein Public-Viewing statt. Am Ende ist die Enttäuschung groß.

Rund 60 Fans haben sich im Sportheim des SV Lengenfeld getroffen, um gemeinsam das Endspiel der Fußball-EM der Frauen zwischen Deutschland und England anzuschauen. Und natürlich um Sydney Lohmann aus Pürgen die Daumen zu drücken. Groß ist die Zuversicht unter den vielen Jugendlichen und den Erwachsenen, dass "ihre" Sydney mit der Goldmedaille zurückkehrt.