Landratsamt prüft Schritte gegen Reichlings Bürgermeister

Plus Die 2023 ausgefallene Bürgerversammlung wurde bisher nicht nachgeholt. Johannes Hintersberger nennt die Gründe und einen möglichen Nachholtermin.

Im vergangenen Herbst sollte in Reichling eigentlich die Bürgerversammlung für 2023 stattfinden. Da Bürgermeister Johannes Hintersberger ( CSU) im Frühherbst aber länger krankheitsbedingt fehlte, genehmigte das Landratsamt Landsberg ausnahmsweise, dass diese bis Mitte Februar nachgeholt werden dürfe. Doch erfolgt ist dies bislang noch nicht, weswegen die Rechtsaufsicht des Landratsamts nun tätig wird. Der Rathauschef äußert sich dazu und nennt einen voraussichtlichen Termin.

Laut Anna Diem, Pressesprecherin des Landratsamts, liegen mehrere Anfragen von Bürger zu dem Thema vor. Die Behörde prüfe derzeit das weitere Vorgehen. Denkbar sei unter anderem, den Bürgermeister mit einem förmlichen Bescheid dazu aufzufordern, die Bürgerversammlung nachzuholen. Beinhalten könnte der Bescheid auch eine Frist, bis wann dies erfolgt sein muss, so Diem. "Die Rechtsaufsicht vertritt die Auffassung, dass eine Ladungsfrist von einer Woche, vielleicht sogar vier Tagen ausreichend ist", so die Pressesprecherin. Bürgermeister Johannes Hintersberger sagt, dass es voraussichtlich auf die erste Märzwoche als Termin hinauslaufen werden, ganz sicher sei das aber noch nicht.