Perfekter Start für Jahns Reserve

Kuriose Szene in Greifenberg. Hohe Pleite für Schwabhausen

Drei Spiele, drei Siege für den Aufsteiger Jahn Landsberg II. Es läuft sehr gut für die Reserve in der A-Klasse 7.

Zwei Treffer in den ersten 40 Minuten, so begann die Partie vom FC Greifenberg gegen die Reserve von Jahn Landsberg. Die verbleibenden fünf Minuten gehörten den Gastgebern, die sich einige gute Chancen herausspielten, ohne sie jedoch in Tore umzumünzen. Kurios begann die zweite Hälfte, mit einigen Minuten Verspätung. Zwei Hunde liefen auf den Platz, und einer wollte auf keinen Fall wieder herunter. Im Anschluss hatte der FCG noch mal Möglichkeiten, es blieb aber beim 2:0-Erfolg für Jahn.

In der Partie Scheuring gegen die SG Stoffen/Lengenfeld blieben die Punkte nach dem 3:2-Sieg in Scheuring. Kurz vor dem Wechsel und gleich danach markierte der FCS die 2:0-Führung. Sieben Minuten vor dem Ende konnten die Gastgeber per Strafstoß auf 3:1 erhöhen. Zwischenzeitlich verkürzte der Gast auf 2:1. In der Nachspielzeit der zweite Treffer per Foulelfmeter für die SG, mehr wollte aber nicht mehr gelingen.

Moral bewiesen die Spieler vom TSV Finning gegen Herrsching. Zweimal geriet man, nach groben Abwehrfehlern, in Rückstand und kam prompt zurück. Zehn Sekunden nach den Wiederanpfiff der entscheidende 2:2-Ausgleich. In einem sehr hektischen Abendspiel konnte der TSV noch den dritten Treffer zum 3:2-Endstand markieren.

Ein faires und ausgeglichenes Spiel zwischen der DJKSchwabhausenund Breitbrunn wurde durch drei Standardsituationen entschieden. Zwar ging die DJK früh in Führung, doch durch die drei besagten Standards drehte Breitbrunn die Partie. Der zu jeder Zeit sicher und gut leitende Schiedsrichter hatte die Partien voll im Griff. Ein berechtigter Foulelfmeter brachte das 4:1. Praktisch mit dem Schlusspfiff stellte der Gast den Endstand her. (huck/lt/pant/hoy)

Greifenberg - Jahn Landsberg II 0:2; Tore: 0:1 Morina (13.), 0:2 Hibler (39.)

Schwabhausen - Breitbrunn 1:5; Tore: 1:0 Thurner (9.), 1:1 und 1:2 Jahnke (23./34.), 1:3 Koch (43.); 1:4 Wagner (54./FE); 1:5 Marchetto (90.).

Scheuring - SG Stoffen/Lengf. 3:2; Tore: 1:0 Schamberger (37.), 2:0 Weiß (47.), 2:1 Süß (63.), 3:1 Schamberger ((83./FE), 3:2 Sommer (90./FE).

Finning - Herrsching 3:2; Tore: 0:1 Causevic (3.), 1:1 und 3:2 Greis (22./3:2), 1:2 Haas (33.), 2:2 Geier (48.).