23.04.2019

Achtungserfolg für Denklingen

Penzing unterliegt deutlich. Kaufering im Doppeleinsatz

„Warum erst jetzt?“ – diese Frage dürfte man sich beim VfL Denklingen stellen. Gegen den als Tabellendritten angereisten SC Unterpfaffenhofen holte das Schlusslicht der Bezirksliga Oberbayern einen weiteren Punkt. Mit dem 0:0 hat sich der FCP wieder um einen Zähler näher an den Relegationsplatz geschoben – trotzdem sind es noch sieben Punkte zu Fürstenfeldbruck und nur mehr vier Spiele. Untergegangen ist Penzing: Schon zur Pause war die Partie zugunsten der Gäste von Anadolu Bayern entschieden. Der VfL Kaufering hat dagegen seine Pflicht gegen Kissing erfüllt – im Nachholspiel gegen Durach

Durchaus zufrieden war Denklingens Trainer Stephan Egner nach der Punkteteilung. „Wir haben das bestätigt, was uns die Gegner größtenteils attestiert haben: Dass wir uns nicht verstecken müssen“, sagt Egner. Das große Problem der Denklinger bleibt aber weiterhin der Abschluss. Auch diesmal wären gute Chancen da gewesen, um aus diesem Spiel als Sieger herauszugehen, doch diese wurden vergeben. Oder man hatte Pech: „Einen langen Abschlag von unserem Torwart konnte der gegnerische Keeper gerade noch mit den Fingerspitzen erreichen“, schildert Egner eine symptomatische Situation: Der Ball ging am Tor vorbei „und bei uns wäre er wahrscheinlich reingegangen“, sagt der Coach.

Trotzdem: Der Achtungserfolg ist geschafft, und bereits am Freitag geht es für die Denklinger zum Tabellenführer nach Heilbrunn. Auch da will man sich nicht verstecken, sagt Egner. Allerdings könnte es natürlich sein, dass Heilbrunn durch das Unentschieden etwas hellhörig geworden ist. Dass der Gastgeber sie unterschätzen könnte, darauf dürfen die Denklinger nicht bauen – aber zu verlieren haben sie auch nichts.

Das sieht beim FC Penzing schon anders aus: Die Rettung ist in greifbarer Nähe, und doch bekommt der FCP nicht die Finger an Rang 11. Im Gegenteil. Nach der deutlichen 0:4-Pleite gegen Anadolu Bayern ist der Rückstand auf vier Zähler angewachsen. Dabei hat der FCP wieder eine Heimchance auf einen Punktgewinn verpasst. Bereits nach fünf Minuten zeigte sich die heimische Abwehr überfordert: Man brachte den Ball nicht aus der Abwehrzone – letztlich versenkte Orkan Balkan aus kürzester Distanz zum 1:0.

Die Platzherren hatten sich kaum erholt, da brannte es wieder lichterloh im Penzinger Strafraum, fast kein Kopfball konnte gewonnen werden, Nutznießer waren die Gäste und De Marco erzielte aus dem Fünfmeterraum das 2:0.

Ab der 30. Minute übernahm der FCP das Spielgeschehen. Der Druck auf das Gästetor nahm zu, folglich ergaben sich Torchancen, die vom sicheren Gästetorwart vereitelt wurden. Diese kurze Druckphase wurde jäh unterbunden, als nach einer zu zögerlichen Abwehr der Ball vor den Strafraum gespielt wurde und Fehmi Sevinc mit einem Volleyschuss ins Kreuzeck den seit Monaten ersatzgeschwächten Penzingern die letzten Hoffnungen raubte. Kurz vor der Pause düpierte erneut De Marco die erschreckend schwache Abwehr des Gastgebers, und es ging für Penzing mit einem 4-Tore-Rückstand in die Pause.

Die zweite Hälfte sah einen Gegner, der sporadisch seine spielerische Qualität aufblitzen ließ, ohne Tore zu erzielten. Penzing gab sich nicht auf, aber außer zwei guten Torschüssen von Mass Mbaye gab es keine nennenswerten Momente.

Die „Pflichtaufgabe“ gegen den Kissinger SC erledigte der VfL Kaufering mit Bravour: Nur zum Ende der ersten Halbzeit wurde es kurz spannend. Denn die 2:0-Führung durch Treffer von Tauscher (9.) und Schwabbauer (12.) schmolz mit dem Pausenpfiff auf 2:1. Doch nach der Pause war die Mannschaft von Lüko Holthuis wieder präsent und dominierte die Partie. Sören Göbel (76.) und Ralf Mätz (86.) sorgten für den deutlichen und hoch verdienten 4:1-Sieg, der auch Selbstvertrauen für die Partie am Montag bei Spitzenreiter Durach gab.

Doch das half nicht wirklich: Nach zehn Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Und noch vor der Pause erhöhte Durach auf 2:0 – das war bereits so was wie eine Vorentscheidung. Oder vielleicht doch nicht? Kurz nach der Pause hält nämlich VfL-Keeper Michael Wölfl einen Elfmeter – das sollte Kaufering doch die „zweite Luft“ verschaffen. Aber es kam anders: In der 60. Minute fiel dann doch das 3:0 für den überragenden Tabellenführer. Allerdings ausgesprochen glücklich, denn der Schuss von Seger wurde von einem Kauferinger unhaltbar abgefälscht. In der 78. gelang noch durch Nick Lässig der Ehrentreffer, aber Durach ließ nichts mehr anbrennen. (mm/gema)

