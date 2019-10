00:04 Uhr

Der erste Sieg für Walleshausen

Hurlach meldet sich nach Rückstand eindrucksvoll zurück

Gespielt wurde auch in den unteren Klassen. So stieg in Weil das Kreisliga-Derby gegen Jahn Landsberg, das diesmal auch das Spiel der Woche ist (Bericht Seite 26). Die Partie in Eching gegen die zweite Mannschaft des SV Raisting in der Kreisklasse 4 fiel dagegen aus. Sie hätte am Mittwochabend ausgetragen werden sollen, musste aber abgesagt werden.

In den A-Klassen rollte dagegen der Ball. In der A-Klasse 7 traf Breitbrunn bereits am Mittwochabend auf die Reserve des FC Penzing zu Gast. Obwohl die Penzinger ab der 62. Minute in Überzahl waren, gingen sie am Ende leer aus. Überhaupt wurde es übersichtlich auf dem Feld: Insgesamt drei Spieler wurden vorzeitig zum Duschen geschickt. In Scheuring ging es temporeich zu. Gegen Issing schaffte die Heimelf einen verdienten 2:1-Sieg. Zwar hatte Issing mehr Ballbesitz, Scheuring verteidigte jedoch gut, erspielte sich immer wieder Chancen und ging in Führung. „Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung haben wir das Spiel souverän zu Ende gebracht“, so Trainer Michael Stengelmair. Schwabhausen gewann zu Hause gegen Dettenschwang knapp mit 1:0. Auch nach der Gelb-Roten Karte für Fabian Meier kurz vor Schluss ließen die Hausherren in der Partie nichts mehr anbrennen.

In der A-Klasse 1 feierte der FV Walleshausen den ersten Saisonsieg. Zwar bleibt der FVW trotz des 3:1-Erfolgs in Adelshofen Schlusslicht, doch der Erfolg sollte Auftrieb geben. „Wir sind in der ersten Hälfte hinten gut gestanden, haben Pässe in die Tiefe besser gespielt und uns mehr Chancen erarbeitet als in den letzten Spielen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft“, sagt Trainer Markus Lichtenstern.

In den Augsburger Gruppen feierte Hurlach einen Sieg in Lagerlechfeld. Die erste Halbzeit war geprägt von eigenartigen Schiri-Entscheidungen, unter anderem gab es einen zweifelhaften Elfmeter gegen Hurlach und so ging die Elf von Christian Ziegler mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. Dort besann man sich wieder aufs Fußballspielen und Ziegler bewies ein gutes Händchen bei den Wechseln: Zwei Spieler trafen, die Ziegler von der Bank gebracht hatte. „Einen angezählten Boxer darf man nicht unterschätzen“, kommentierte er die Partie. Die Reserve des VfL Kaufering wurde seiner Favoritenrolle in Klosterlechfeld gerecht. Zwar vergab der VfL in der ersten Viertelstunde vier Großchancen, letztendlich reichte es aber trotzdem zu einem souveränen 5:1-Sieg. Bis zum Schluss machten die Gäste viel Druck, und es war immer zu spüren, dass der VfL noch einmal nachlegen wollte.

Obermeitingens Keeper Johannes Appel hatte gestern keinen guten Tag: Drei Mal griff er daneben und so verloren die Gäste gegen Haun-stetten II mit 3:0. Eigentlich wäre es ein klassisches 0:0-Spiel gewesen, meint Trainer Tobias Starkmann.

A1:Adelshofen - Walleshausen 1:3; 0:1 Majcher (12.), 0:2 Geiger (27.), 0:3 Geiger (31.), 1:3 Högenauer (77.)

A7: Breitbrunn - PenzingII 5:1; 0:1 Schulz (13.), 1:1 Egen (50.), 2:1 Lemberger (55.), 3:1 Eisele (79.), 4:1 Lemberger (87./FE), 5:1 Egen (89.); Gelb-Rot: Koch (62./SFB), Dietmaier (81./FCB), Herl (86./FCP),

Scheuring - Issing 2:1; 1:0 Gawron (40.), 2:0 Neumair (56.), 2:1 Sippel (70.)

Schwabhausen - Dettenschwang 1:0; 1:0 Schreiber (39.), Gelb-Rot: Meier (85./DJK)

A-Augsburg: Lagerlechf. II - Hurlach 2:3; 1:0 Fischer (8./FE), 2:0 Kosmak (27.), 2:1 Jung (52.), 2:2 Dröge (77.), 2:3 F. Ziegler (87.)

Klosterlechfeld - Kaufering II 1:5; 0:1 Erdt (31.), 0:2 Pesjak (41.), 1:2 Simic (59.), 1:3 Erdt (81.), 1:4 Egen-Gödde (EM, 75.), 1:5 Pesjak (85.)

Haunstetten II - SG Obermeitingen 3:0; 1:0 Dreßen (31.), 2:0 Schmid (48.), 3:0 Klein (82.)

