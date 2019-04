vor 16 Min.

Ein emotionaler Auftritt im Augsburger Eisstadion

Der Landsberger Hans Detsch steht mit den Augsburger Panthern im Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Er erlebte die dramatischen Momente um Christoph Ullmann mit.

Von Margit Messelhäuser

In Augsburg haben sich im entscheidenden DEL-Viertelfinale gegen Düsseldorf sehr emotionale Szenen ereignet: Die erste vor dem Eishockey-Spiel, die andere danach. Und mittendrin war jeweils der gebürtige Landsberger Panther-Stürmer Hans Detsch. „Wir waren alle überrascht und froh, als uns Christoph Ullmann vor dem Spiel in der Kabine besuchte“, berichtet Detsch. "Seite 23

Kurz in Lebensgefahr

Froh deshalb, weil es Ullmann gutging. Dabei schwebte der Stürmer am Freitagabend beim Spiel in Düsseldorf in Lebensgefahr. Nach einem brutalen Check hatte Ullmann seine Zunge verschluckt, und nur das schnelle Eingreifen des Düsseldorfer Mannschaftsarztes rettete ihm das Leben. „Ich habe den Check von der Bank aus direkt gesehen, das sah schon übel aus“, sagt Detsch. Natürlich hätten sich alle Sorgen und Gedanken gemacht, denn viel mehr, als dass der Stürmer ins Krankenhaus gebracht worden war, sei nicht bekannt gewesen.

Umso größer war die Freude dann, als Ullmann vor dem entscheidenden Spiel in Augsburg am Sonntag in der Kabine aufgetaucht sei. „Damit hatte keiner von uns gerechnet.“ Aber der Auftritt von Ullmann habe seine Wirkung nicht verfehlt. Die Augsburger setzten sich durch – und stehen jetzt im Halbfinale gegen München. „Wir haben natürlich auch für ihn gespielt, vielleicht klappt es ja, und er kann in dieser Saison noch mal spielen“, sagt der 24-jährige Detsch, der seine ersten Eishockeyschritte in Landsberg gemacht hat.

Aufs Eis musste Ullmann am Sonntag dann aber doch noch: Die Fans wollten ihn unbedingt sehen. Detsch war einer der Spieler, die Ullmann dann aus der Kabine, wo er sich die Partie am Fernseher angesehen hatte, holte. „Wir mussten ihn erst mal suchen“, erzählt er, aber Ullmann habe sich über die Aktion der Fans sehr gefreut.

Live miterlebt hat diese Szene in Augsburg auch Tobias Wedl. Der Verteidiger der Riverkings ist mit Detsch eng befreundet und gegenseitig besuchen sich die beiden im Eisstadion wann immer es geht. So war Detsch auch schon mehrmals bei den Spielen der Riverkings – für Wedl sind Karten bei den Panthern hinterlegt.

Jetzt geht es für Detsch und sein Team aber erst mal auswärts in München weiter: Am heutigen Mittwoch steht das erste Halbfinalspiel an. Dass er mit seinem Team so weit gekommen ist, überrascht ihn nicht wirklich. „Für Außenstehende mag es überraschend sein, aber wir wussten, was wir als Team schaffen können.“ Und als Teil dieses Teams fühlt er sich – auch wenn er persönlich mal zurückstecken muss. Am Sonntag hatte er zwei Eiszeiten, sicher nicht das, was man sich als Spieler wünscht. „Aber die drei Reihen haben super funktioniert“, sagt Detsch und entscheidend sei eben das Endergebnis.

So bereiten sich die Augsburger Panther aufs Halbfinale vor

Vielleicht bekommt er in den weiteren Spielen aber doch etwas mehr Einsätze. Sein Kumpel Tobi Wedl drückt ihm die Daumen: „Eigentlich müssten verletzte Spieler jetzt wieder zurücksein, dann sollte es zu vier Reihen reichen.“ Und spätestens das vierte Spiel in dieser Serie, das dann wieder in Augsburg stattfindet, will Wedl live sehen.

Und wer weiß, vielleicht schaffen die Panther den Sprung ja auch noch ins Finale. München, ist Wedl überzeugt, könnte den Augsburgern liegen und „wenn man so weit gekommen ist, will man natürlich auch ins Finale“, bestätigt Hans Detsch.

