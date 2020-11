vor 17 Min.

Eishockey: HC Landsberg kassiert in Peiting eine Packung

Plus Im letzten Testspiel vor dem Start in die Eishockey-Oberliga verliert der HC Landsberg zweistellig. Warum diese Klatsche für HCL-Teammanager Michael Oswald kein Beinbruch ist.

Von Margit Messelhäuser

„ Peiting zeigt uns heute die Grenzen auf“, sagte Landsbergs Teammanager Michael Oswald schon nach dem zweiten Drittel. Tatsächlich kassierten die Landsberg Riverkings in ihrem letzten Testspiel vor dem Start in die Eishockey-Oberliga eine deftige Packung. Im letzten Drittel machte es der Ligakonkurrent sogar noch zweistellig.

„Heute war es eben ein Tag, an dem es bei uns nicht so gut gelaufen ist“, meinte Michael Oswald nach dem 2:10, aber schließlich sei es noch Vorbereitung. Und wegen dieser einen heftigen Niederlage dürfe man nicht alle bisher gezeigten guten Testspiele vergessen. „Peiting ist eine Mannschaft, die jeden kleinen Fehler ausnutzt und uns sind diesmal mehrere Fehler passiert.“ Insgesamt habe die Partie gezeigt, dass die Riverkings einfach noch ein paar Spiele in der höheren Liga brauchen, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. „So was passiert eben mal, und das ist kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Insgesamt war es dennoch eine gute Vorbereitung von uns“, lautete Oswalds Fazit.

Der Kader des HC Landsberg ist fast komplett

Auch am Sonntagabend stand HCL-Trainer Fabio Carciola abgesehen von Markus Kerber (Gehirnerschütterung) der komplette Kader zur Verfügung und auch diesmal spielte Carciola mit vier Reihen durch. Eine Änderung gab es aber im Tor: David Blaschta stand beim HCL zwischen den Pfosten.

Im ersten Drittel halten die Riverkings gut mit

Obwohl Peiting im ersten Drittel ein optisches Übergewicht hatte, machten die Riverkings ihre Sache sehr ordentlich – und es ging torlos in die erste Pause. Waren bis dahin die Strafen noch ohne Folgen geblieben, änderte sich das im zweiten Abschnitt. Michael Fischer saß kaum auf der Strafbank, da schlug es schon hinter David Blaschta ein: In der 24. Minute brachte Krabbat die Peitinger in Führung. Und auch die nächste Strafe hatte für die Riverkings Folgen – diesmal hatte es Dennis Sturm erwischt und in der 27. Minute erhöhte Peiting durch Ehliz auf 2:0.

Auch die Landsberger treffen in Überzahl

Dann war es Marek Charvat, der die Riverkings in der 30. Minute in Überzahl wieder auf 1:2 heran brachte, doch die Freude dauerte nicht lange. Nur gut eine Minute später sorgte Peitings Nagtzaam mit seinem Tor wieder für den alten Abstand. Und dann kam es ganz dick: Innerhalb von einer Minute erhöhten die Gastgeber auch noch auf 5:1 (35.). Jetzt deutete sich schon die klare Niederlage an, denn in Überzahl gelang Peiting in der 37. Minute auch noch das 6:1.

Sehen sie hier die Bilder vom Hinspiel gegen Peiting:

23 Bilder Die Landsberg Riverkings im Test gegen Peiting Bild: Thorsten Jordan

Im letzten Abschnitt kam zwar noch mal kurz Hoffnung auf, als erneut Marek Charvat auf 2:6 verkürzte, dann waren aber nur mehr die Gastgeber an der Reihe – und die machten es schließlich zweistellig. In der 50., 52., 56. und 57. Minute stellten die Peitinger auf den 10:2-Endstand. „Heute ist es für uns eben mal nicht gelaufen“, meinte Oswald, das müsse man nun schnell abhaken. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass die coronabedingten Änderungen auch erst mal weggesteckt werden mussten. Und eine gute Nachricht gibt es zudem: Kein Spieler hat sich verletzt. Am 6. November geht es dann richtig los: Mit dem Heimspiel gegen Füssen starten die Landsberg Riverkings in ihre erste Oberligasaison.

