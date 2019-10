vor 34 Min.

Fußball: Bei den Sportfreunden Windach währt die Freude nur kurz

Nicht lange ist Windach (rechts) an der Spitze der A-Klasse 7 geblieben, jetzt ging es für die Sportfreunde sogar runter auf Platz drei.

Plus In der A-Klasse 7 hat sich Breitbrunn wieder die Tabellenführung erkämpft. In Scheuring hadert man mit dem Schiedsrichter

Wie gewonnen, so zerronnen - das dürfte man sich bei den Sportfreunden Windach denken. Den Platz an der Tabellenspitze der A-Klasse 7 ist man schon wieder los. Dettenschwang braucht in Hofstetten erst mal „Unterstützung“ durch die Heimelf, dann fällt der Sieg aber doch klar aus.

Wer seine Chancen nicht nutzt, geht am Ende leer aus. Das musste die zweite Mannschaft des FC Penzing gegen Finning erleben. Vor allem in der ersten Hälfte waren die Gastgeber die bessere Mannschaft, gingen auch verdient in Führung, doch nach der Pause war der TSV einfach effektiver. Ihren zweiten Saisonsieg feiern die Lengenfelder. Gegen Greifenberg zeigte der SVL seine bislang beste Saisonleistung und holte sich absolut verdient die Punkte. Dabei war die Partie schon zur Pause entschieden. Lengenfeld gibt damit die Rote Laterne an Türkspor Landsberg ab. Es ist immer schlecht, wenn der Schiedsrichter in einer Partie im Mittelpunkt steht, so lautete das Fazit von Scheurings Trainer Michael Stengelmair, in der Partie gegen Schwabhausen. Erst nach dem 0:1-Rückstand wachte Scheurings auf und drehte das Spiel auf 2:1. Im Anschluss verweigerte der Unparteiische den Hausherren einen möglichen Strafstoß, dann sah er bei einem Konter ein Abseits. Die DJK nutzte nun ihre Möglichkeit und traf zum glücklichen 2:2-Endstand. Türkspor Landsberg hält lange mit Nichts zu holen gab es für Türkspor Landsberg beim Tabellenführer aus Breitbrunn. Anfangs konnten die Landsberger mithalten und glichen nach dem frühen Führungstreffer zum 1:1 aus. Erst ein Elfmeter und ein Eigentor brachten Breitbrunn auf die Siegerstraße. Im Anschluss schraubte der Tabellenerste das Ergebnis noch hoch. Wie in den Wochen zuvor, bestimmte der FC Hofstetten auch gegen den FC Dettenschwang den ersten Abschnitt das Spiels, etwas Zählbares sprang jedoch wieder nicht raus. Die einzige Möglichkeit für die Gäste rutschte dem Keeper durch die Hände und es stand 0:1. Im zweiten Durchgang bestimmte der FCD die Partie und nutzte einen Konter zum 2:0. Mit einem Kopfball nach einer Ecke stellte Dettenschwang den 3:0-Auswärtssieg her. Erpfting kommt erst spät in Schwung Wildsteig ging durch ein Erpftinger Eigentor mit 1:0 in Führung. Wenige Minuten später landete ein Strafstoß des SVE nur am Pfosten. In der ausgeglichenen ersten Halbzeit erzielte Wildsteig das 2:0. Noch vor der Pause gelang Erpfting der Anschluss. Gleich nach Wiederbeginn glichen die Gäste aus. Erpftings Spieler des Tages war Rene Simeone, der mit einem sehenswerten Volleyschuss und seinem dritten Tor für die Vorentscheidung sorgte. Im Spiel gegen Tabellenführer aus Windach zeigte der FC Issing eine konzentrierte Leistung und gewann verdient mit 2:1. Beide Treffer für den FCI erzielte Sebastian Arnold. 20 Minuten vor Ende wurde es nochmals spannend als Windach auf 1:2 verkürzte. In der verbleibenden Zeit wurde es brenzlig vor dem FCI-Gehäuse, doch für den Ausgleich reichte es nicht mehr. (bog/kapa/mis/lt/miec/joel/zab) Lengenfeld - Greifenberg 5:2; 1:0 Höflmair (18.), 2:0 Leirer (22.), 3:0 Muhlke (26./FE), 4:0 Muhlke (61.), 4:1 Bichler (65./FE), 5:1 Muhlke (68.), 5:1 Schwägerl (72./ET); Gelb-Rot Engler (FCG) Penzing II - Finning 1:3; 1:0 Kerner (11.), 1:1 Degle (36.), 1:2 Steber (57.), 1:3 Degle (92./FE); Gelb-Rot: Bleicher (80./TSV) Scheurings - Schwabhausen 2:2; 0:1 Schreiber (29.), 1:1 Schamberger (34.), 2:1 Gawron (40.), 2:2 Mahr (79.) Hofstetten - Dettenschwang 0:3, 0:1 Schappele (39.), 0:2 Schappele (58.), 0:3 Schappele (89.) Breitbr - Türkspor LL 8:1; 1:0 Eisele (8.), 1:1 Dobra (26.), 2:1 Lemberger (49., FE), 3:1 Günes (60./ET), 4:1 Lemberger (61.), 5:1 Lemberger (78./FE), 6:1 Lemberger (82.), 7:1 Lemberger (83.), 8:1 Berk (89.) Wildsteig/RII - Erpfting 2:5; 1:0 Mayr (3./ET), 2:0 Fendt (19.), 2:1 Simeone (30.), 2:2 Simeone (48.), 2:3 Biedermann (60./ET), 2:4 Simeone (64.), 2:5 Schubert (Schubert (84./FE) Issing - Windach 2:1; 1:0 Arnold (14.), 2:0 Arnold (46.), 2.1 Zellhuber (73.)

