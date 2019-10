vor 19 Min.

Fußball: Der TSV Landsberg will in Dachau eine neue Serie starten

Plus Für den TSV Landsberg steht am Samstag die Bayernliga-Partie in Dachau an. Die Gastgeber schwächelten zuletzt. Warum Janick Reitz den Landsbergern noch länger nicht zur Verfügung stehen wird.

Die Niederlage gegen den Tabellenführer Pipinsried haben die Landsberger Fußballer schnell abgehakt. Jetzt gilt es, gegen den TSV Dachau die nächste Serie zu starten. Um 14 Uhr beginnt das Spiel am Samstag und dabei machen sich die Landsberger mit einem besonderen Gefährt auf die Reise.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Der Gastgeber der Landsberger hatte zuletzt eine kleine Schwächephase. In den vergangenen fünf Spielen gab es nur vier Punkte, unter anderem kam man dabei gegen Schlusslicht Nördlingen nicht über ein 0:0 hinaus. „Das macht den Gegner aber auch gefährlich“, sagt Landsbergs Trainer Sven Kresin, denn Dachau werde mit Sicherheit alles dafür tun, um wieder die Kurve zu kriegen. Beide Teams wollen eine Niederlage wettmachen Damit gelten für beide Mannschaften dieselben Voraussetzungen. Denn nachdem Pipinsried den eindrucksvollen Lauf der Landsberger erst mal gestoppt hat, gilt es nun, den nächsten Anlauf zu starten. „Inzwischen sind die Fans verwöhnt, egal, wo wir hingefahren sind, wir haben Punkte mitgenommen“, sagt Kresin. Das sei natürlich auch in Dachau das Ziel, vor allem, da die Gastgeber und die Landsberger momentan punktgleich auf den Plätzen zehn und neun liegen. Der Beruf geht vor Abgesehen von Orkun Tugbay, der sich nach seiner Wadenverletzung noch im Aufbautraining befindet, ist der Kader von Kresin komplett. Wobei er dennoch auf einen Spieler verzichten muss. Janick Reitz, der schon länger nicht mehr im Aufgebot gestanden war, wird wohl auch noch einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. „Er ist bei der Polizei und momentan in einer Phase, in der er ständig auf Abruf zur Verfügung stehen muss“, sagt Kresin. „Die Personalie Janick Reitz ist damit nicht abgehakt, aber der Beruf geht einfach vor.“ Auf den Weg machen sich die Landsberger am heutigen Samstag mit einem besonderen Gefährt: Der neue Bus des Hauptsponsors 3C-Carbon steht nun zur Verfügung. „Treffpunkt ist um 11 Uhr und Abfahrt um 11.15 Uhr“, sagt Kresin – für die treuen Fans seien auch noch ein paar Plätze frei. (mm)

Themen folgen