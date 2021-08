Der VfL Denklingen besiegt den Tabellenführer

Plus Dem VfL Denklingen gelingt in der Bezirksliga Oberbayern ein klarer Heimsieg gegen Wolfratshausen. Mit welcher Spielidee Trainer Markus Ansorge Erfolg hat.

Es war das Spitzenspiel in der Bezirksliga Oberbayern: Der Tabellendritte VfL Denklingen empfing Spitzenreiter BCF Wolfratshausen und schickte die Gäste am Ende mit einer deutlichen Packung wieder nach Hause.