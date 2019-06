vor 58 Min.

Fußball: Fehlstart in die Relegation

Zwei Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg stehen vor einer schwierigen Aufgabe im Rückspiel. Nur bei einer Mannschaft lief es besser.

Drei Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg haben am Mittwochabend ihr erstes Relegationsspiel ausgetragen. Wirklich zufrieden sein dürfen nur die Fußballer und Fans des TSV Geltendorf. Beim VfL Egenburg kam der TSV nach einem spannenden Spiel noch zu einem Unentschieden. In der 90. Minute gelang Michael Seemüller der so wichtige 1:1-Ausgleich für Geltendorf. Am Samstag, ab 17 Uhr, findet das Rückspiel statt, bei dem sich entscheidet, welche der beiden Mannschaften nächste Saison in der Kreisklasse spielen wird.

Elfmeter verschossen

Bedeutend schlechter ist die Ausgangssituation für den TSV Rott und den SV Igling. Beide mussten sich im ersten Spiel geschlagen geben. Besonders unglücklich war die Niederlage für Rott, das bei RaistingII einen Elfmeter verschossen hat. Am Ende siegte Raistings Reserve mit 2:0. Ebenfalls am Samstag, ab 17.30 Uhr, findet das Rückspiel um den vakanten Platz in der Kreisklasse in Rott statt.

Um den Einzug in die Kreisliga geht es für den SV Igling. Doch die Rückkehr scheint für den SVI in weite Ferne gerückt. Mit 0:3 musste man sich im ersten Spiel beim FC Eichenau geschlagen geben. Auch wenn der Sieg für den Gastgeber in Ordnung ging, wie SVI-Spielertrainer Patrick Starker nach dem Spiel einräumte, so sei er doch zu hoch ausgefallen. „Beim Rückspiel am Samstag haben wir nichts mehr zu verlieren“, blickt Starker auf die entscheidende Partie, die um 14.30 Uhr in Igling angepfiffen wird.

Ausführliche Berichte über die Spiele lesen Sie in unserer Print-Ausgabe am Donnerstag.

Themen Folgen