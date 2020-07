vor 52 Min.

Fußball: Für Caro Bader wird die Corona-Pause wohl zu lange dauern

Plus Im Winter kam Caro Bayer als Neuzugang zu den Fußballdamen des MTV Dießen. Ob sie beim Restart noch dabei sein wird, ist fraglich. Dennoch gibt es auch gute Nachrichten.

Von Thomas Ernstberger

Sicher ist in diesen seltsamen Corona-Zeiten nur, dass so gut wie nichts sicher ist. So weiß derzeit kein Mensch, wann es im bayerischen Amateur-Fußball weitergeht, wann die aktuell unterbrochene, bayerische Amateur-Saison 2019/20 fortgesetzt wird. Im September, wie vorgesehen? Im November, oder doch erst im Frühjahr 2021? Wie auch immer: Die Landesliga-Damen des MTV Dießen wollen in Kürze mit den Vorbereitungen auf den „Re-Start“ beginnen.

Die Mannschaft von Trainer Nico Weis, 42, war eines der ersten Amateur-Teams, das nach dem „Lockdown“ das Training unter Corona-Bedingungen mit strengen Hygieneregeln wieder aufgenommen hat. Bereits seit dem 17. Mai standen zwei Mal in der Woche „kontaktlose“ und freiwillige Übungseinheiten auf dem Programm. „Die Mädels sind mit Feuereifer dabei. Kaum jemand, der bisher eine Einheit ausgelassen hat“, freut sich der Coach über die Motivation seiner Truppe.

Testspiele und ein Trainingslager sind geplant

Inzwischen ist laut der Bayerischen Staatsregierung „Kontaktsport“ wieder möglich. Heißt: Es kann, unter Beachtung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen, wieder „normal“ mit Zweikämpfen trainiert werden. Nico Weis: „Wir planen aktuell, in der letzten Juli-Woche in die offizielle Vorbereitung auf die Rückrunde zu starten. Nach den Auftakt-Trainingseinheiten stehen Testspiele gegen attraktive Gegner auf dem Programm.“

Am ersten August-Wochenende soll es gegen Bayernligist FC Stern München losgehen. Die Highlights der Vorbereitung sind die Tests gegen den FC Augsburg und den FFV Heidenheim, die im August am Ammersee gastieren werden. Zudem plant Weis vom 7. bis 9. August ein Trainingslager in Biberwier (Tirol). „Falls uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht“, sagt der Coach. Wie eingangs erwähnt: Sicher ist in diesen Zeiten nichts. Derzeit sind Freundschaftsspiele laut BFV noch untersagt.

Fest steht aber, dass die MTV-Mannschaft, die aktuell mit 13 Punkten und 20:29 Toren den zehnten Tabellenplatz belegt, in der Rückrunde ein anderes Gesicht haben wird als in der 2019 gespielten Vorrunde. „Einige Spielerinnen wollen uns studiumsbedingt in Richtung Ausland verlassen“, erzählt der Trainer. „Wie viele Mädels ihre Pläne aufgrund der Pandemie auch umsetzen können, ist noch fraglich.“

Kathi Hack darf endlich für die Damen des MTV Dießen ran. Bild: Thomas Ernstberger

Kristina Spitzer zieht’s in die USA und Caro Bader, der 22-jährige Winter-Neuzugang, plant, ihr in den USA begonnenes Studium in Norwegen fortzusetzen. Diese Personalie zeigt die aktuelle „bayerische Amateur-Problematik“: Die Mittelfeldspielerin (Weis: „Genau die Verstärkung, die wir uns gewünscht haben“) sollte in der Rückrunde ein wesentlicher Faktor im Kampf um den Klassenerhalt werden. Weil diese Rückrunde aber frühestens im Herbst gestartet werden kann, ist es gut möglich, dass sich Bader aus Dießen verabschiedet, ohne auch nur ein einziges Pflichtspiel absolviert zu haben.

Auf die Dienste von Tamara Swoboda muss Weis künftig sicher verzichten. Die 29-jährige Vize-Spielführerin hat ihre Karriere nach 61 Einsätzen im MTV-Trikot aufgrund lang anhaltender Hüftprobleme beendet.

Lange durfte sie nur die Daumen drücken

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die 16-jährige Kathi Hack aus Finning ist ab August für die Damen spielberechtigt. Die Dießener hatten in der Vorrunde vergeblich um eine Sondergenehmigung für den Youngster gekämpft. Weis freut sich: „Die Kathi bringt unseren Kader in Sachen Qualität einen großen Schritt nach vorne. Sie ist ehrgeizig und bringt alles mit, was ein guter Fußballer braucht. Außerdem ist sie bereits ein Teil der Mannschaft. Sie war bei jedem Training dabei und hat uns bei fast allen Spielen die Daumen gedrückt. Schön, dass sie jetzt mittendrin statt nur dabei ist.“

Themen folgen