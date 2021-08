Kurioses Tor bringt den TSV Landsberg auf die Siegerstraße

Plus Die Fußballer des TSV Landsberg dominieren das Pokalspiel gegen Schwabmünchen trotz ungünstiger Ausgangslage. In Führung gehen die Lechstädter durch ein kurioses Tor.

Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für die Fußballer des TSV Landsberg. In der Bayernliga gab es nach fünf sieglosen Partien bisher wenig Grund zur Freude. Im Toto-Pokal setzte sich die Mannschaft klar gegen den TSV Schwabmünchen durch. Dabei waren die Voraussetzungen vor der Partie nicht gerade günstig.