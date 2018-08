vor 42 Min.

Greifenberg trotzt Finning ein Remis ab Lokalsport

Besondere Fairplay-Aktionen gibt es am zweiten Spieltag in Reichling zu sehen

Zweiter Sieg für den FC Kaufering in der A-Klasse7. Greifenberg trotzt Finning ein Unentschieden ab. Schondorf lässt in Windach nichts anbrennen. In Reichling geht es besonders fair zu.

Der SV Reichling war von Anfang an feldüberlegen und ging auch folgerichtig mit einem platzierten Schuss in Führung. Weitere Möglichkeiten blieben ungenutzt. Nach einer Ecke konnte die DJK ausgleichen. Kurz vor dem Wechsel stellte Reichling den Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel gab es im Team des SVR Auflösungserscheinungen, dies nutzten die Gäste zum nicht unverdienten 2:3-Erfolg.

Besonders zu erwähnen sind laut Gastgeber die Fairplay-Situationen während der Partie, bei denen sogar ein strittiger Eckball vom gegnerischen Spieler richtiggestellt wurde. (grfl)

Tore: 1:0 Ludwig (34.), 1:1 Thurner (42.), 1:2 Quartal (44.), 2:2 Thurner (53.), 2:3 Niedermeier (76.); Gelb-Rot: Mayr (69., SVR).

Beide Teams begannen recht frisch und hatten Möglichkeiten. Nach der Anfangsviertelstunde wurde der FCK immer stärker, jedoch vereitelte der sehr gut auf gelegte Gäste-Keeper einige Einschussmöglichkeiten. Nach einer FCK-Ecke gelang Stoffen per Konter die 0:1-Führung. Mit einem direkten Freistoß konnte der FCK jedoch ausgleichen. In einer hektischen, mit vielen Fouls geprägten Schlussphase stellte Kaufering den Siegtreffer her. (wboe)

Tore: 0:1 Schmelcher (50.), 1:1 Eierschmalz (65.), 2:1 Jama (81.).

Die Gäste kamen besser ins Spiel und setzten die Hausherren gleich unter Druck. In der 19. Minute wurden die Finninger dann auch mit dem Führungstreffer belohnt. Nur vier Minuten später klingelte es erneut im Greifenberger Tor. Es blieb weiter spannend, denn schon kurz darauf durften die Gastgeber jubeln. Nach dem Anschlusstreffer fanden die Greifenberger dann auch etwas besser ins Spiel.

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild wie zu Beginn der Partie. Die Gäste kamen etwas besser zurück, die Greifenberger Defensive hielt aber stand. Kurz vor Schluss waren dann aber doch noch einmal die Gastgeber am Drücker und erzielten den Ausgleichstreffer. (gahu)

Tore: 0:1 Eichenseer (20.), 0:2 Borowski (23.), 1:2 Albrecht (30.), 2:2 Albrecht (74.).

Schondorf war von Beginn an das aktivere und bessere Team. Trotzdem hatten die Sportfreunde das 1:0 auf dem Fuß – jedoch ohne Erfolg. Im Anschluss daran erspielte sich der TSV zahlreiche Möglichkeiten, musste aber bis kurz nach dem Seitenwechsel auf das 0:1 warten. Anschließend retteten die Gastgeber zweimal auf der Linie. Zehn Minuten vor Spielende stellte Schondorf den verdienten 0:2-Endstand her. (kit)

Tore: 0:1 Finke (48.), 0:2 J. Schmalz (80.).

