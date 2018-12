14:38 Uhr

Otto Fischer sammelt laufend für den guten Zweck Lokalsport

Stress und Sorgen läuft Otto Fischer einfach weg – aber er will dabei auch Gutes tun, so beim Silvesterlauf, den er auch in diesem Jahn wieder organisiert.

Seit einigen Jahren organisiert Otto Fischer einen Silvesterlauf in Landsberg. Dabei geht es aber nicht um Zeiten und Platzierungen.

Von Kiara Lachmann

Wenn man an Silvester denkt, kommen einem sofort Feuerwerk, Konfetti oder Sekt in den Sinn. Aber einige denken auch an Sport. So zum Beispiel Otto Fischer. Er organisiert seit 2014 zum Jahreswechsel einen Benefiz-Silvesterlauf in Landsberg, bei dem Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden – auch in diesem Jahr.

Der 56-Jährige aus Unterdießen ist zum Laufen durch eine Aktion des Fitnessstudios Hardy’s in Greifenberg gekommen. „Vor zehn Jahren wurden dort 50 untrainierte Menschen gesucht, die dann später beim Stadtlauf mitmachen“, erinnert sich Fischer. „Da dachte ich mir: jetzt oder nie.“ Nach zwei Monaten Lauftraining hat er gleich zehn Kilometer absolviert.

Ein Einzelsport, der in der Gruppe am meisten Spaß macht

Seit rund fünf Jahren ist er nun Mitglied bei der FT Jahn Landsberg, fast genau so lange ist er auch 2. Abteilungsleiter. Als solcher schreibt er unter anderem Läufe aus. Doch Fischer, der seit fast 30 Jahren verheiratet ist und drei erwachsene Kinder hat, engagiert sich nicht nur bei der FT Jahn, sondern auch bei der Arche in Landsberg. Er hat schon mehrere Aktionen für die Arche organisiert – und in diesem Jahr geht auch ein Teil der Spenden an diese Organisation, bei der er auch seit vier Jahren als Begleitläufer tätig ist. „Man hat eine zusätzliche Verantwortung, wenn man mit jemandem zusammen läuft. Ich muss zum Beispiel darauf achten, dass wir genug Pausen machen.“ Mit seinem Laufpartner hat er auch schon einen Halbmarathon absolviert.

„Laufen ist ein Einzelsport, den ich aber am Liebsten in der Gruppe ausübe“, sagt Otto Fischer. Für ihn sei es egal, welches Wetter herrsche, man könne immer laufen - zumindest mit den richtigen Klamotten: „Schuhe an und losgeht’s.“ Aber nicht nur das Laufen hat es ihm angetan: „Ich fahre jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit“, erzählt Fischer, der seit 13 Jahren als Anlagenbediener bei der Firma Hirschvogel in Denklingen arbeitet.

Beim Marathon in Berlin am Start

„Einer meiner größten Momente als Sportler war, als ich vor fünf Jahren in Berlin mit 40 000 anderen den Marathon gelaufen bin. Die Startnummer war zwar teuer, aber das war ein super Erlebnis“, sagt Otto Fischer. „Beim Laufen kann man seinen ganzen Stress oder seine Sorgen und Ängste runter laufen. Danach fühle ich mich immer befreit.“

Dieses Gefühl will Fischer mit anderen teilen und noch besser, wenn man etwas Gutes dabei tun kann – so wurde die Idee mit dem Silvesterlauf geboren: „Ich bin vor fünf Jahren an Silvester meine Lieblingsstrecke durch den Wildpark gelaufen und mir sind viele Läufer entgegengekommen. Da kam mir die Idee, einen Lauf zu Silvester für einen guten Zweck zu organisieren.“

Dieses Jahr wird für die Arche Landsberg und das Kinderhospiz Sankt Nikolaus in Bad Grönenbach gesammelt. „Es gibt immer zwei Projekte, an die gespendet wird, weil dann für jeden was dabei ist. Man hat also keine Ausrede, nicht zu spenden.“ Besonders dankbar sei er seinen Sponsoren. „Die VR-Bank Landsberg-Ammersee, die AOK und das Landratsamt unterstützen uns finanziell“, sagt Fischer.

Wer nicht mehr kann, dreht einfach um

Er verlässt sich aber nicht allein auf den Lauftag: „Wenn das Wetter schlecht ist, kommen weniger Läufer. Damit aber am Ende trotzdem was gespendet werden kann, frage ich im Vorfeld bei Firmen und Arbeitskollegen von Hirschvogel an, ob sie sich beteiligen wollen.“

Mitmachen kann übrigens jeder: „Es gibt kein Zeitlimit oder eine bestimmte Streckenlänge, die man erreichen muss“, sagt der Organisator. Wenn man nicht mehr könne, drehe man einfach um. Und wenn alle wieder zurück sind, wird auf das alte Jahr mit Glühwein und Punsch angestoßen – ein sportlicher Jahresausklang ohne Druck und einer guten Tat zum Abschluss.

Silvesterlauf Am Montag, 31. Dezember, Start um 14 Uhr. Warm-up ab 13.30 Uhr. Treffpunkt am Jahnplatz. Strecke: vom Jahnplatz durch den Wildpark bis nach Pitzling, Nordic Walker bis zum Lechwehr (fünf bis zehn Kilometer).

