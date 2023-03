Beim HC Landsberg werden die Trikots versteigert

Plus Der HC Landsberg versteigert am Samstag die Trikots. Am Kader wird derzeit gebastelt.

Die Trikotversteigerung ist beim HC Landsberg das traditionelle Saisonende. Am Samstag, 1. April, zwischen 17 und 21 Uhr findet die Versteigerung im „Zim-mer“ in Landsberg statt. Bald soll auch bekannt gegeben werden, wer das Team in die Eishockey-Bayernliga als Trainer führen soll.

Inzwischen habe man die Bestätigung vonseiten des BEV-Obmanns Frank Butz erhalten, dass man in der Bayernliga spielen werde, teilte HCL-Pressesprecher Joachim Simon im Gespräch mit unserer Redaktion mit. „Da gab es unter den Fans ja immer noch Diskussionen.“

Der HC Landsberg muss auf die Corona-Hilfe verzichten

Weniger Diskussionen, aber Gespräche laufen derzeit mit den Spielern – wer geht den Weg in die Bayernliga mit? Schon weit gediehen sind diese mit dem Trainer: Am Montag, 3. April, soll der Mann an der Bande präsentiert werden, sagt Simon.

Weniger gute Nachrichten gab es für den Verein bezüglich der Finanzen. Die Corona-Hilfe in sechsstelliger Höhe werde man nicht erhalten, sagte Joachim Simon. „Das ist natürlich bitter, aber es ist nicht existenzgefährdend, wir müssen deshalb nicht zusperren.“

Was die finanzielle Situation insgesamt anbetrifft, so könne erst nach Ende des Geschäftsjahrs am 30. April mehr gesagt werden. „Sicher werden wir nicht mit einem brutalen Überschuss abschließen“, so Simon, es bestehe aber auch kein Anlass zur Sorge, so der HCL-Pressesprecher.