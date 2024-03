Beim Reisacher-Cup des HC Landsberg sind die Bambini im Einsatz

Der Förderverein des HC Landsberg lädt am 16./17. März zum Reisacher-Cup im Eishockey ein. Mehr als 300 Nachwuchsspieler kämpfen um den Sieg.

Auch wenn sich die Bayernliga-Mannschaft des HC Landsberg bereits in die Sommerpause verabschiedet hat: Eishockey wird in Landsberg dennoch gespielt. Am Wochenende 16./17. März herrscht im Eisstadion noch mal Hochbetrieb. Der Förderverein des HCL lädt zum traditionellen Reisacher-Cup ein. Insgesamt 16 Mannschaften sind am Start, eine davon aus der Schweiz.

Für den Förderverein und die Organisationschefin Sabine Frehner laufen die Vorbereitungen schon seit Wochen. Wenn so viele Mannschaften nach Landsberg kommen, gibt es natürlich auch viel zu organisieren. "Praktisch alle Eltern der Nachwuchsspielerinnen und -spieler sind am Kuchenbacken", sagt Frehner. Die älteren Spieler aus dem Nachwuchs werden an beiden Tagen als Punktezähler beim Turnier im Einsatz sein. "Das alles geht nur, wenn alle zusammen helfen", sagt Frehner.

Der HC Landsberg nimmt mit zwei Teams am Reisacher-Cup teil

Zwei Mannschaften schicken die Landsberger bei diesem Turnier ins Rennen, die Gegner kommen unter anderem von den Eisbären Berlin, den Saale Bulls Halle aber auch aus Rosenheim, Geretsried, Memmingen oder Köln. Nicht zu vergessen, der Nachwuchs des Augsburger EV und aus der Schweiz reist der EHC Sursee an. Auf die Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren wartet ein dicht gedrängtes Programm: Am Samstag und am Sonntag beginnen die ersten Spiele bereits um 8.30 Uhr, am Samstag endet das Turnier gegen 20 Uhr, die Siegerehrung für Sonntag ist für 15.45 Uhr vorgesehen. Als Titelverteidiger geht der HC Landsberg ins Turnier, doch am Ende zählt für alle der Spaß beim Turnier. "Wir haben 350 Pokale besorgt, denn jedes Kind soll einen erhalten. Das ist doch das Wichtigste für die Spielerinnen und Spieler", sagt Sabine Frehner.

Neben dem Turnier ist auch ein buntes Rahmenprogramm organisiert. "Bei schönem Wetter haben wir eine Hüpfburg, außerdem gibt es eine große Tombola", verrät die Organisatorin. Und an der können natürlich auch die Besucherinnen und Besucher teilnehmen. Überhaupt hofft der Förderverein auf viele Eishockey-Fans, die die Stars von morgen sehen wollen. So wird kein Eintritt verlangt, durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen hofft man aber auf Spendeneinnahmen. "Damit unterstützen wir die Nachwuchsarbeit beim HC Landsberg."