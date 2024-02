Eishockey

Der HC Landsberg kann in den Play-offs den Heimvorteil nicht nutzen

Plus Im zweiten Heimspiel der Play-offs in der Eishockey-Bayernliga unterliegt der HC Landsberg dem TSV Peißenberg. Noch haben die Riverkings eine Chance.

Von Margit Messelhäuser

Im zweiten Heimspiel der Play-offs in der Eishockey-Bayernliga kann der HC Landsberg den Rückstand nicht ausgleichen. Nach einem packenden Spiel unterlagen die Riverkings mit 2:4 und liegen in der Best-of-Seven-Serie nun 1:3 zurück. Noch ist aber nichts verloren. Nur: Jetzt sind die Landsberger am Freitag, ab 20 Uhr, in Peißenberg zum Siegen verdammt, soll die Saison nicht auswärts enden.

Über die 60 Minuten hinweg war Peißenberg spielerisch die bessere Mannschaft. Landsberg hielt mit enormem Einsatz, einer unglaublichen kämpferischen Leistung und einem hervorragenden Keeper Moritz Borst dagegen. Doch es scheint sich nun bemerkbar zu machen, dass Landsberg erst durch die Pre-Play-offs musste und bereits zweimal in die Verlängerung ging.

