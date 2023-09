Eishockey

Der HC Landsberg läutet mit dem Sommerfest die Eiszeit ein

Plus Der HC Landsberg startet am Samstag mit dem Sommerfest in die Eishockey-Bayernliga. Dazu kommt ein Silbermedaillengewinner von den Olympischen Spielen 2018 nach Landsberg.

Der HC Landsberg startet am Samstag mit dem Sommerfest in die neue Saison. Nach zwei Jahren Oberliga – inklusive der Coronaeinschränkungen – gehen die Landsberger nun wieder in der Eishockey-Bayernliga an den Start. Zum Sommerfest haben die Verantwortlichen des HC Landsberg einen prominenten Ehrengast eingeladen.

Ab 13 Uhr wird rund ums Landsberger Eisstadion die neue Eiszeit eingeläutet. Für Essen und Getränke ist gesorgt, zudem können die Fanartikel und Dauerkarten erworben werden. Neu in dieser Saison: Der HC Landsberg stellt sein Maskottchen vor. Gegen 14 Uhr wird der Glücksbringer präsentiert. Wie gewohnt bietet das Sommerfest allen Abteilungen und Mannschaft die Gelegenheit, sich den Fans zu zeigen. Nach der Eiskunstlaufabteilung (ab etwa 14.20 Uhr) werden sämtliche Nachwuchsteams inklusive der Laufschule vorgestellt.

