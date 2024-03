Eishockey-Nachwuchsturnier

19.03.2024

Kölner Haie schnappen sich beim Reisacher Cup den Wanderpokal

Der Nachwuchs aus Peiting (blau-weiß-rote Trikots) war gegen das Team aus Sursee gefordert. In der Tabelle der Zwischenrunde ließen die Schweizer Peiting, Stuttgart und Rosenheim hinter sich. Fotos: Christian Rudnik

Plus In Landsberg kämpfen 16 Eishockey-Nachwuchsteams um den Titel. Unsere Redaktion spricht mit Eltern, Trainern und Organisatoren über den Sport und die Veranstaltung.

Von Julian Nuhanovic

280 Kinder in 16 Mannschaften, darunter ein Team aus der Schweiz sowie der Nachwuchs von den Kölner Haien und den Eisbären Berlin, kämpften am Wochenende beim BMW Reisacher Cup um den Sieg. Unsere Redaktion hat sich mit Eltern, Trainern und Organisatoren unterhalten.

Mitglied in den Teams duften Kinder aus dem Jahrgang 2015 oder jünger sein. Am Ende konnten sich die Kölner Junghaie in einem spannenden Finalspiel gegen die U9 des AEV aus Augsburg mit 4:1 durchsetzen. Auch die beiden Landsberger Teams schnitten gut ab. Mit den Platzierungen drei und acht waren die Verantwortlichen bei den Riverkings sehr zufrieden. „Die beste Platzierung der B-Mannschaft des HC Landsberg bisher“, lobte Trainer Marcel Juhasz seine Jungs.

