HC Landsberg verspielt in der Bayernliga den Play-off-Platz

Am letzten Spieltag der Eishockey-Bayernliga kassiert der HCL in Schweinfurt eine bittere Niederlage. Ein Punkt hätte gereicht – jetzt geht es in die Pre-Play-offs.

Von Margit Messelhäuser

Wie bitter für den HC Landsberg: Durch die Niederlage beim Vorletzten Schweinfurt rutschen die Riverkings nach der Hauptrunde der Eishockey-Bayernliga auf Platz sieben ab. Damit müssen Trainer Martin Hoffmann und sein Team in die Pre-play-offs und am Wochenende wieder ran. Gegner ist der Tabellenzehnte VfE Ulm/Neu-Ulm, gespielt wird nach dem Modus Best-of-Three.

Die Voraussetzungen waren klar: Mit einem Sieg hätten die Landsberger den Play-off-Platz sicher. Selbst ein Punkt würde den Riverkings genügen, da sie im direkten Vergleich mit Klostersee die besseren Karten hatten. Doch nach dem ersten Drittel kam erst mal Ernüchterung auf – es war genau das passiert, wovor Trainer Martin Hoffmann im Vorfeld gewarnt hatte: „Wir dürfen nicht früh in Rückstand geraten.“ Denn Schweinfurt sei zu Hause eine ganz andere Hausnummer als auswärts.

