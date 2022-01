Oberliga: Der HC Landsberg erweist sich als Chancentod

Plus Die Landsberg Riverkings sind im Heimspiel der Eishockey-Oberliga gegen den SC Riessersee das bessere Team. Doch der Gast ist effektiver.

Es wäre für den HC Landsberg die große Chance gewesen, den Konkurrenten im Kampf um den zehnten Platz in der Eishockey-Oberliga wieder ganz nahe zu rücken. Mit der 1:3-Niederlage gegen den SC Riessersee hat man diese vertan. Besonders bitter: Landsberg war eigentlich die bessere Mannschaft.