Play-off: Der HC Landsberg hat in Peißenberg wieder kein Glück

Plus Im dritten Play-off-Spiel der Eishockey-Bayernliga zwingt der HC Landsberg Gastgeber Peißenberg ins Penaltyschießen. Am Sonntag können die Riverkings zu Hause die Serie wieder ausgleichen.

Landsberg Spannender kann die Play-off-Serie zwischen dem HC Landsberg und Peißenberg in der Eishockey-Bayernliga kaum sein. Im dritten Spiel in Peißenberg ging es sogar ins Penaltyschießen – und erneut haben die Landsberger kein Glück. Durch das 5:4 führt Peißenberg mit 2:1.

Nach 19 Sekunden war das Spiel schon das erste Mal unterbrochen: Vor dem Landsberger Fanblock lag Konfetti auf dem Eis, das erst mal entfernt werden musste. Danach aber nahm das Spiel gleich Fahrt auf. Landsberg störte wieder früh und Peißenberg hatte damit Probleme. Doch die erste Überzahl nach einem unnötigen Foul von Edgar Protcenko nutzte Vogl zum 1:0 (6.). Der abgefälschte Schuss war für Moritz Borst unhaltbar. Nur zwei Minuten später aber klaute Frantisek Wagner den Gastgebern im eigenen Drittel die Scheibe und versenkte zum 1:1.