Eishockey

16:58 Uhr

Play-off: Für den HC Landsberg geht es wieder bei null los

Plus Am Freitag startet der HC Landsberg in Peißenberg ins zweite Play-off-Wochenende der Eishockey-Bayernliga. Personell sieht es bei den Riverkings etwas besser aus.

Von Margit Messelhäuser

Landsbergs Trainer Martin Hoffmann sieht es ganz pragmatisch: "Wir haben aus der Best-of-Seven-Serie eine Best-of-Five gemacht." Nach der Auftaktniederlage des HC Landsberg in Peißenberg glichen die Riverkings durch ihren Heimsieg die Serie in der Play-offs der Eishockey-Bayernliga aus. Damit starten beide Teams praktisch bei null ins zweite Wochenende - die Landsberger allerdings personell etwas besser aufgestellt.

Ausgerechnet vor dem Start in die Play-offs hatte sich eine Grippewelle bei den Landsbergern ausgebreitet. Doch davon war in den Spielen nichts zu merken - in Peißenberg unterlagen die Landsberger erst in der Verlängerung mit 4:5, zu Hause erkämpften sie sich einen 3:2-Erfolg, und das, obwohl kaum trainiert werden konnte. "Diesmal sah es schon bedeutend besser aus im Training", sagt Hoffmann. Aller Wahrscheinlichkeit nach steht ihm am Freitag, ab 20 Uhr in Peißenberg, sogar der komplette Kader zur Verfügung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen