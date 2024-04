Fußball

vor 33 Min.

Auf Denklingen wartet in der Bezirksliga ein Sechs-Punkte-Spiel

Plus In der Fußball-Bezirksliga ist Denklingen schon am Freitag im Einsatz. Jahn Landsberg hat beim Tabellenzweiten nichts zu verlieren.

Von Margit Messelhäuser

Auswärts sind die Landkreis-Teams in der Fußball-Bezirksliga an diesem Spieltag im Einsatz. Dabei geht es für den VfL Denklingen bereits am Freitagabend zur zweiten Mannschaft des FC Deisenhofen. "Uns erwartet eine Wundertüte", sagt VfL-Trainer Markus Ansorge. Im Gegensatz zu ihm weiß Armin Sanktjohanser, Coach von Jahn Landsberg, ganz genau, was sein Team erwartet: "Aubing zählt zu den Übermannschaften der Liga in dieser Saison". Die Landsberger sind dort am Sonntag zu Gast.

VfL Denklingen Nur einen Punkt trennen den VfL Denklingen und Gastgeber Deisenhofen II: Mit aktuell 35 Zählern liegt der VfL auf Rang sieben in der Tabelle, doch sicher fühlen kann sich Markus Ansorge noch nicht. "Für uns ist es ein Sechs-Punkte-Spiel, denn wenn wir verlieren, rutschen wir wieder in die Gefahrenzone", warnt er vor der Partie, die am Freitagabend um 19.30 Uhr angepfiffen wird. "Es ist unsere weiteste Auswärtsfahrt und dann Freitagabend, das ist schwierig", blickt er auf die Partie. Denn gerade nach einer langen Anreise sei es schwer, gleich in Tritt zu kommen. Genau das war aber zuletzt das Problem der Denklinger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen