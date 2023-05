Fußball

vor 17 Min.

Bayernliga: TSV Landsberg darf weiter auf den Aufstieg hoffen

Plus In der Fußball-Bayernliga bleibt der Kampf um Platz zwei spannend. Durch den Sieg gegen Erlbach überholt Landsberg zwei Konkurrenten, muss aber weiter Boden gutmachen.

Von Margit Messelhäuser

Die letzten beiden Spieltage in der Fußball-Bayernliga werden zu einer Nervenprobe: Während Schalding als Meister bereits feststeht, kämpfen drei Teams um den zweiten Platz – darunter auch der TSV Landsberg. Durch den souveränen 3:0-Sieg zu Hause gegen Erlbach darf man sich weiter Hoffnungen machen.

Der FC Memmingen, nun mit 62 Zählern auf dem zweiten Platz, hatte bereits am Freitagabend vorgelegt – die Landsberger mussten also drei Punkte holen, wollte man die Entscheidung vertagen. Da Kottern (57), ebenfalls am Freitagabend, verloren hatte, konnte man zum dritten Kandidaten im Bunde aufschließen. Kirchanschöring (55) ist durch seine Niederlage aus dem Rennen. Eine schwierige Voraussetzung für die Landsberger, die sie aber sehr souverän und vor allem auch sehenswert meisterte: Es bleibt zwei Spieltage vor Schluss bei fünf Zählern Rückstand.

