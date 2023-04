Fußball

vor 18 Min.

Bayernliga: TSV Landsberg schlägt Spitzenreiter Schalding

Plus Der TSV Landsberg entzaubert den Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga. In Schalding schießen sich die Landsberger wieder auf Tabellenplatz drei.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Was für ein Auftritt des TSV Landsberg beim SV Schalding: Der Matchplan der Spielertrainer Mölders und Hutterer ging auf der ganzen Linie auf. Dabei spielte den Landsbergern auch ein Platzverweis für den Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga in die Karten.

Oft rächt es sich, wenn man die eigenen Chancen so fahrlässig vergibt: nicht so für die Landsberger in Schalding. Hoch verdient gewinnt das Team der Spielertrainer Mike Hutterer und Sascha Mölders mit 3:1. Ein ganz wichtiger Sieg, denn der bringt die Landsberger nicht nur auf den dritten Tabellenplatz, sie bleiben auch in Tuchfühlung zu Memmingen, das mit vier Zählern mehr auf dem Relegationsplatz liegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen