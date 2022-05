Denklingens Traum vom Aufstieg lebt weiter

Plus Denklingens Fußballer siegen in der Bezirksliga bei Kosova München. Der Trainer spricht mit dem LT über die Partie, den nächsten Gegner und das Aufstiegsrennen.

Für Denklingens Trainer Markus Ansorge war die Ausgangslage vor dem Spiel beim Tabellenletzten Kosova München klar: Sein Team, das um den Aufstieg aus der Bezirksliga in die Landesliga spielt, war der haushohe Favorit und konnte bei der Konstellation "nur verlieren". Doch dazu kam es nicht. Der VfL löste die Aufgabe souverän, obwohl zwei wichtige Spieler fehlten. Im Gespräch mit dem LT äußert er sich zur Partie, dem nächsten Gegner und dem Aufstiegsrennen.