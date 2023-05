Fußball

vor 34 Min.

Der FC Weil schnappt dem SV Fuchstal die Relegation weg

Plus Drei Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg kämpfen in der Relegation um den Aufstieg. Dießen geht mit einem Kantersieg in die „Verlängerung“. Finning nimmt den nächsten Anlauf, seinen Spitznamen loszuwerden.

Artikel anhören Shape

Im letzten Saisonspiel war Kreisliga-Meister Jahn Landsberg bei Peiting zu Gast. Da Landsbergs Raffaele Varone aus familiären Gründen die Fußballschuhe an den Nagel hängt, liefen die Jahnler mit ihm, nach einer herausragenden Saison, als Kapitän auf. Die Lechstädter starteten gut in die Partie und gingen früh in Führung. Nachdem man aus dem Nichts den Ausgleich hinnehmen musste, stellte Jahn vor der Pause den alten Abstand wieder her. Die Gäste wechselten fleißig durch und so wurde das Spiel, auch durch die Schiedsrichterleistung, etwas zerfahren. Am Ende gab Jahn die Partie aus den Händen und unterliegt Peiting mit 4:2.

Mit einer über 90 Minuten herausragenden Leistung setzte sich Dießen gegen Oberau verdient mit 6:0 durch. Nachdem die Hausherren bereits früh in Führung gegangen waren, ließen diese nichts anbrennen und trafen munter bis zum verdienten Endstand weiter. Nach den super Leistungen der vergangenen Wochen mit vier Siegen, einem Unentschieden und nur einem Gegentreffer, blickt die MTV positiv gestimmt auf die bevorstehenden Relegationsspiele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen